В рейс вышел новый модернизированный электропоезд Укрзализныци (фото)

Как сообщила Укрзализныця, отправлен на маршруты еще один капитально модернизированный электропоезд — 48-й с начала полномасштабного вторжения.
Поезд серии ЕР9Т-670 после апгрейда вернулся из КЭВРЗ и уже ездит по Черниговщине. Это уже 12-й поезд, восстановленный силами «Укрзалізниці» в этом году.
Электропоезд 1988 года теперь после капитальной модернизации традиционно имеет все, что нужно современным пассажирам: инклюзивность, комфорт, разъемы для зарядки гаджетов, пеленальные столики, крепеж для велосипедов, современный дизайн.
Ранее компания сообщала, что себестоимость средней поездки в пригородном сообщении для Укрзализныци составляет более 300 грн, тогда как пассажиры платят в среднем 15 грн. Об этом рассказал руководитель филиала Пригородная пассажирская компания Иосиф Борна.
«Среднее расстояние перевозок одного человека в 2025 году составляет 46 км. И себестоимость такой поездки для УЗ — более 300 грн в зависимости от региона. В то же время, например, у нас минимальная стоимость перевозки до 30 км в Киеве или Полтаве по тарифной сети составляет в среднем 15 грн», — сказал он.
Также с 14 декабря начал действовать новый график движения поездов на 2025/2026 годы. Укрзализныця представила сразу несколько важных обновлений. Среди них 8 новых международных маршрутов и 3 новых внутренних сообщения.
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
