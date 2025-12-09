В рейс вышел новый модернизированный электропоезд Укрзализныци (фото) Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

В рейс вышел новый модернизированный электропоезд Укрзализныци (фото)

Как сообщила Укрзализныця, отправлен на маршруты еще один капитально модернизированный электропоезд — 48-й с начала полномасштабного вторжения.

Поезд серии ЕР9Т-670 после апгрейда вернулся из КЭВРЗ и уже ездит по Черниговщине. Это уже 12-й поезд, восстановленный силами «Укрзалізниці» в этом году.

Фото Укрзализныци

Электропоезд 1988 года теперь после капитальной модернизации традиционно имеет все, что нужно современным пассажирам: инклюзивность, комфорт, разъемы для зарядки гаджетов, пеленальные столики, крепеж для велосипедов, современный дизайн.

Фото Укрзализныци

Читайте также Укрзализныця оценила себестоимость пригородных поездок в 300 грн

Об этом рассказал руководитель филиала Пригородная пассажирская компания Иосиф Борна. Ранее компания сообщала , что себестоимость средней поездки в пригородном сообщении для Укрзализныци составляет более 300 грн, тогда как пассажиры платят в среднем 15 грн.Об этом рассказал руководитель филиала Пригородная пассажирская компания Иосиф Борна.

«Среднее расстояние перевозок одного человека в 2025 году составляет 46 км. И себестоимость такой поездки для УЗ — более 300 грн в зависимости от региона. В то же время, например, у нас минимальная стоимость перевозки до 30 км в Киеве или Полтаве по тарифной сети составляет в среднем 15 грн», — сказал он.

Также с 14 декабря начал действовать новый график движения поездов на 2025/2026 годы. Укрзализныця представила сразу несколько важных обновлений. Среди них 8 новых международных маршрутов и 3 новых внутренних сообщения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.