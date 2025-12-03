0 800 307 555
Укрзализныця оценила себестоимость пригородных поездок в 300 грн

Себестоимость средней поездки в пригородном сообщении для Укрзализныци составляет более 300 грн, тогда как пассажиры платят в среднем 15 грн.
Об этом рассказал руководитель филиала Пригородная пассажирская компания Иосиф Борнак в интервью Укринформу.
«Среднее расстояние перевозок одного человека в 2025 году составляет 46 км. И себестоимость такой поездки для УЗ — более 300 грн в зависимости от региона. В то же время, например, у нас минимальная стоимость перевозки до 30 км в Киеве или Полтаве по тарифной сети составляет в среднем 15 грн», — сказал он.
По прогнозам руководителя филиала, общая сумма убытков по пригородным перевозкам на конец 2025 года составит около 10 млрд грн.
«Если в сегменте пассажирских перевозок дальнего следования еще есть прибыльные маршруты, то абсолютно все пригородные перевозки убыточны. В этой части своих обязательств Укрзализныця выполняет, прежде всего, социальную функцию. О заработке на пригородном направлении вообще речь не идет. Стоимость билета компенсирует только 5% расходов на перевозку», — сказал Борнак.
Он рассказал также, что 95% подвижного состава в пригородном сообщении изношены, средний возраст электричек — 40 лет.
На маршрутах сейчас работают около 200 поездов, из которых в этом году удалось отремонтировать 11.
Средняя стоимость ремонта одной электрички — 100−120 млн грн. По подсчетам Борнака, на обновление всего парка такими темпами уйдет минимум 10 лет, и придется снова ремонтировать поезда, восстановленные в начале этого цикла.
«По большому счету нам нужно закупить новый подвижной состав. А это совсем другие средства», — сказал руководитель филиала.
