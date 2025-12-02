Нацбанк представил новые памятные 10-гривневые монеты (фото) Сегодня 13:13 — Личные финансы

Нацбанк представил новые памятные 10-гривневые монеты (фото), Фото: НБУ

Национальный банк основал новую тематическую серию оборотных памятных монет. Она посвящена единству Украины, ее неделимости и административно-территориальному устройству.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, основное сообщение серии звучит как «Мы сильны. Мы вместе». Эти слова напоминают о стабильности территориальной целостности государства, закрепленной в Конституции. У каждого региона есть своя история, но вся страна остается соборной и объединенной.

Фото: НБУ

НБУ планирует выпускать монеты этой серии в течение следующих двух лет. Всего в обращение введут 54 млн монет, посвященных каждой области Украины.

Дизайн новых монет

С 1 декабря 2025 года в обращение введены первые три оборотные памятные монеты из новой серии, посвященные тем регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии:

«Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым»;

«Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область»;

«Мы сильны. Мы вместе. Луганская область».

Номинал монет — 10 гривен, изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс всех трех новых оборотных памятных монет — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный герб Украины.

Фото: НБУ

Главным элементом реверса этих монет есть стилизованная карта Украины с четко очерченными административными границами и изображением территории региона, которому посвящена монета. В частности:

на монете «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым» выделена Автономная Республика Крым;

на монете «Мы сильны. Мы вместе. Донецкая область» — Донецкую область;

на монете «Мы сильны. Мы вместе. Луганская область» — Луганскую область.

Дизайн реверса монет — Александра Кучинская, художник аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Владимир Демьяненко.

Оборот и реализация новых монет

Оборотные памятные монеты являются законным платежным средством на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций.

Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Фото: НБУ

Постепенно в наличное обращение будет введено по два млн штук каждой из таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.

Приобрести первый ролик из 25 оборотных памятных монет «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым» можно будет с 3 декабря 2025 года из 25 оборотных памятных монет «Мы сильны. Мы вместе. Автономная Республика Крым» можно будет с 3 декабря 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ

Ролики оборотных памятных монет, посвященных Донецкой и Луганской областям, будут реализовываться в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка позже по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

