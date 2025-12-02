В правительстве рассказали, сложно ли ветеранам найти работу Сегодня 14:03 — Личные финансы

В правительстве рассказали, сложно ли ветеранам найти работу

В Украине уже насчитывается около 1,5 млн ветеранов и ветеранок, включая тех, кто получил инвалидность вследствие войны. Министерство по делам ветеранов предоставляет работодателям инструменты для работы с ветеранами и показывает успешные примеры трудоустройства, которые показывают, что ветераны усиливают команды. Крупные компании активно заинтересованы в трудоустройстве ветеранов.

Об этом министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова рассказала в интервью РБК-Украина

«Работодатели иногда декларативно говорят, что будут трудоустраивать ветеранов, а на самом деле так не поступают», — отметила она.

Читайте также Ветераны могут получить 20 тыс. грн за товары для своего бизнеса

Министр пояснила, что ситуация в Украине существенно отличается от стран, где существуют крупные ветеранские сообщества. Например, в США годами формировались сообщества молодых людей, которые отслужили, уволились в нормальном состоянии здоровья, получили образование и после этого трудоустраивались. В Украине большинство ветеранов являются гражданскими, которых мобилизовали и которые ранее не служили.

Калмыкова отметила, что сейчас все учатся находить точки соприкосновения. Готовность работать в этом направлении есть и в обществе, и среди ветеранов. В то же время она подчеркнула, что обобщение относительно этих групп всегда рискованно, потому что каждая ситуация индивидуальна.

Как повлиять на работодателей

На вопрос о том, как повлиять на работодателей, которые говорят о необходимости брать на работу ветеранов, но не делают этого, Калмыкова ответила, что повлиять сложно. Министерство выступает против квот. Его задача заключается не только в формальном трудоустройстве, но и в создании условий, при которых человек сможет работать.

Читайте также В «Дія» появятся новые услуги для ветеранов и семей военных

По словам Калмыковой, работа помогает восстанавливаться после психотравмирующих обстоятельств, поскольку человек, который создает, двигается и развивается, восстанавливается быстрее.

Она добавила, что с течением времени ситуацию урегулирует рынок.

Дефицит кадров и роль ветеранов

Не всегда существует достаточное количество ветеранов для нужд рынка, поскольку отдельные профессии нуждаются в переобучении. Из-за войны в стране ощущается дефицит кадров, поэтому ветераны становятся особенно ценной группой на рынке труда.

«Сейчас большой тренд: крупные компании активно стремятся брать ветеранов на работу», — подчеркнула министр.

Калмыкова отметила, что ветеран — это человек, который не мобилизован и имеет опыт. По ее словам, рано или поздно рынок перейдет к массовому трудоустройству ветеранов. В Украине полтора миллиона ветеранов, и работодатели не смогут игнорировать такое количество людей.

Напомним, ранее Finance.ua писал о том, что специалисты codes.com.ua провели исследование по поводу того, какую зарплату получают военные и насколько она способна обеспечить им достойную жизнь.

Согласно результатам исследования, средняя зарплата военнослужащего в Украине составляет 31 000 грн, что на 21,6% больше среднего дохода гражданских. Однако финансовая подушка у большинства военных остается ограниченной — после расходов остается только 5−10 тысяч грн. Государственные льготы частично компенсируют расходы, однако комфортная жизнь для большинства ветеранов все еще недостижима.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.