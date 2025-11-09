Ветераны и ветеранки могут получить компенсацию за «автогражданку»: как это сделать Вчера 10:15 — Личные финансы

Ветераны и ветеранки войны, имеющие собственный автомобиль, могут вернуть средства, потраченные на оформление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО).

Об этом рассказали специалисты «Юридического советчика для ВПЛ».

Как ветеранам получить компенсацию за «автогражданку»

Отмечается, что право на компенсацию имеют участники боевых действий, а также лица, получившие инвалидность в результате войны.

Выплата производится только по одному транспортному средству, принадлежащему ветерану.

Условия получения компенсации:

страхователь должен быть совершеннолетним;

договор со страховой компанией должен быть заключен с 1 января 2025 и до 31 декабря года, который будет следующим после прекращения военного положения.

действие договора распространяется только на территорию Украины;

объем двигателя — менее 2500 см³ или мощность электродвигателя — до 100 кВт;

автомобиль не используется для бизнеса или коммерческих перевозок.

Подать заявку на компенсацию можно до последнего дня действия страхового договора.

Для этого нужно подготовить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, ИНН, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства, а также полис «автогражданки».

Как подать заявление

Заявление оформляется онлайн через раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении «Дія».

Для этого необходимо:

Авторизоваться в «Дія». Выбрать раздел «Ветеран Pro», свое транспортное средство и услугу. Открыть банковский счет вместе с «Дія.Картка», если его еще нет.

«Если ветеран или ветеранка получили компенсацию и вызвали ДТП, компенсацию по следующему договору можно получить только через год после прекращения действия предыдущего», — подчеркивают специалисты.

Перечисление компенсации производится в порядке очередности получения заявлений при наличии бюджетных средств.

