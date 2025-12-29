0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года

Личные финансы
194
Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года
Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года
С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов.
В частности, не будет таких названий, как «коньяк», «шампанское», «портвейн», «херес», этому предшествуют следующие причины:
  1. Украина обязалась защищать географические указания ЕС — именно так, как ЕС защищает свои Champagne, Cognac или Porto.
  2. Международные правила: в системе Всемирной торговой организации существует прямая норма: географические названия охраняются так же, как торговые марки.
Производителям придется переделать этикетки. Фактически это и будет тем изменением, поэтому с прилавков магазинов исчезнут популярные сейчас названия товаров. Вместо этого будут новые:
  • бренди;
  • игристое вино;
  • крепленое вино.
Производители и дальше будут выпускать напитки, только с другой маркировкой.

Как отреагировали украинские производители коньяка?

Крупнейшими производителями коньяка и бренди в 2024 году в Украине стали «Винокурня Аккермана» (Albo Group), «Одесский коньячный завод» (Global Spirits), «Шабо», «Николаевский коньячный завод» (Bayadera Group), пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
«За 10 лет не все производители успели адаптироваться к изменениям. В их числе — производитель коньяка Aznauri.
Не время было заниматься этим вопросом. Были другие задачи: как выжить бизнесу после потерь, найти людей, закупить генераторы, — говорит Илона Надводская, директор «Винокурни Аккермана».
Однако некоторые производители не видят в этом проблемы, такие как производитель «Шато Чизай».
Директор «Шато Чизай» Дмитрий Шелудько говорит, что компания готова к переходу. В 2025 году компания продаст 150 000 бутылок коньяка и бренди, в 2026—2027 году будет прирастать на 50 000 бутылок ежегодно.
Для Bayadera Group, владеющей Koblevo, Metaxa, Saint Remy, переход на термин «бренди» — долгий и сложный процесс.
«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo — лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», — говорит СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems