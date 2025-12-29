Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года Сегодня 09:45 — Личные финансы

С 1 января Украина перестанет использовать названия некоторых алкогольных продуктов, поэтому их названия исчезнут с полок магазинов.

В частности, не будет таких названий, как «коньяк», «шампанское», «портвейн», «херес», этому предшествуют следующие причины:

Украина обязалась защищать географические указания ЕС — именно так, как ЕС защищает свои Champagne, Cognac или Porto. Международные правила: в системе Всемирной торговой организации существует прямая норма: географические названия охраняются так же, как торговые марки.

Производителям придется переделать этикетки. Фактически это и будет тем изменением, поэтому с прилавков магазинов исчезнут популярные сейчас названия товаров. Вместо этого будут новые:

бренди;

игристое вино;

крепленое вино.

Производители и дальше будут выпускать напитки, только с другой маркировкой.

Как отреагировали украинские производители коньяка?

Крупнейшими производителями коньяка и бренди в 2024 году в Украине стали «Винокурня Аккермана» (Albo Group), «Одесский коньячный завод» (Global Spirits), «Шабо», «Николаевский коньячный завод» (Bayadera Group), пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes

«За 10 лет не все производители успели адаптироваться к изменениям. В их числе — производитель коньяка Aznauri.

Не время было заниматься этим вопросом. Были другие задачи: как выжить бизнесу после потерь, найти людей, закупить генераторы, — говорит Илона Надводская, директор «Винокурни Аккермана».

Однако некоторые производители не видят в этом проблемы, такие как производитель «Шато Чизай».

Директор «Шато Чизай» Дмитрий Шелудько говорит, что компания готова к переходу. В 2025 году компания продаст 150 000 бутылок коньяка и бренди, в 2026—2027 году будет прирастать на 50 000 бутылок ежегодно.

Для Bayadera Group, владеющей Koblevo, Metaxa, Saint Remy, переход на термин «бренди» — долгий и сложный процесс.

«Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo — лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка», — говорит СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский.

