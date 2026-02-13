50 тысяч при рождении ребенка: сколько семей уже получили выплаты
По состоянию на 1 февраля 2026 года уже более 65 тысяч семей обратились за помощью по уходу за детьми до года.
Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время вопросов к правительству.
Кроме этого, более 2 тыс. семей обратились за помощью «єЯсла» — компенсация за детский сад (если один из родителей вышел на работу после того, как ребенку исполнился 1 год).
Также 253 семьи уже получили увеличенное пособие при рождении ребенка.
«Мы также упростили подачу заявления через ЦПАУ и общины, чтобы уменьшить нагрузку на ВПЛ», — рассказал Улютин.
Он добавил, что родители, которые имели право на новые детские выплаты в январе, но не успели подать заявление в Пенсионный фонд, еще могут оформить деньги и получить их позже.
Что известно о выплатах при рождении ребенка
С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен.
Какие выплаты можно получить:
- 50 000 грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка;
- 7 000 грн/мес. — пособие по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью — 10 500 грн/мес. (коэф. 1,5);
- 8 000 грн — пособие по уходу за ребенком «єЯсла» в случае трудоустройства матери (в режиме полного рабочего времени);
- 8 000 грн — денежная выплата по уходу за ребенком «єСадок».
