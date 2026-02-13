0 800 307 555
ру
Укрпочта выпустила марку в честь Гераскевича (фото)

Фондовый рынок
Укрпочта выпустила марку в честь члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста Владислава Гераскевича, которого МОК дисквалифицировал из-за «шлема памяти».
Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 13 февраля.
«Сильные поступки не всегда приносят медали. А спорт иногда становится больше чем просто спорт. Сегодня Укрпочта выпускает марку с Владиславом Гераскевичем. В знак поддержки и уважения. Как фиксацию момента, когда спортсмен стал голосом всей страны. Есть вещи, которые невозможно дисквалифицировать. Достоинство. Память. Верность Родине. И именно они ценнее любого золота мира», — говорится в сообщении.
«Укрпочта» передаст спортсмену 50 уникальных номерных марок. Гераскевич сможет их подписать и разыграть на аукционах. Остальную часть тиража можно приобрести на сайте Укрпочты.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрпочта
