Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в 2026 году Сегодня 11:02 — Личные финансы

Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в 2026 году

С 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф продлится до 30 апреля следующего года.

Об этом сообщается в решении Кабинета Министров

Правительство продлило на этот период действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка — до того момента дата была 31 октября 2025 года.

Ранее Кабмин на заседании одобрил План прохождения зимы — единственную дорожную карту действий для всех министерств и служб.

доставки природного газа для бытовых потребителей не В то же время в Украине с 1 января 2026 года стоимостьпотребителей не будет меняться . Тарифы на распределение газа для населения остаются фиксированными на весь период военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.

Также мы писали , что импорт электроэнергии из соседних государств ЕС в Украину станет более прогнозируемым. Об этом свидетельствуют результаты первого месячного аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

При проведении аукциона запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на распределение предложения.

Аукционы стартовали 15 декабря 2025 на платформе JAO. Непосредственная поставка электроэнергии по их результатам начнется в январе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.