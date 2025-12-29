Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в 2026 году
С 1 января 2026 года граждане Украины будут платить 4,32 грн за 1 кВт/ч электроэнергии. Данный тариф продлится до 30 апреля следующего года.
Об этом сообщается в решении Кабинета Министров.
Правительство продлило на этот период действие механизма возложения специальных обязанностей на участников рынка — до того момента дата была 31 октября 2025 года.
Ранее Кабмин на заседании одобрил План прохождения зимы — единственную дорожную карту действий для всех министерств и служб.
В то же время в Украине с 1 января 2026 года стоимость доставки природного газа для бытовых потребителей не будет меняться. Тарифы на распределение газа для населения остаются фиксированными на весь период военного положения и еще 6 месяцев после его завершения.
Также мы писали, что импорт электроэнергии из соседних государств ЕС в Украину станет более прогнозируемым. Об этом свидетельствуют результаты первого месячного аукциона по распределению пропускной способности межгосударственных пересечений на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.
При проведении аукциона запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем выставленного на распределение предложения.
Аукционы стартовали 15 декабря 2025 на платформе JAO. Непосредственная поставка электроэнергии по их результатам начнется в январе.
