«Боевые» выплаты и компенсации в 2026 году

На период действия военного положения для украинских военнослужащих предусмотрены дополнительные денежные выплаты, порядок которых определен постановлением Кабинета Министров Украины № 168. Именно эти так называемые «боевые» выплаты составляют значительную часть дохода многих защитников.

Размер вознаграждения зависит от места службы и характера выполняемых боевых или специальных задач и может составлять 30, 50, 70 или 100 тыс. гривен в месяц. Денежные средства начисляются пропорционально фактическому времени выполнения боевых задач или пребыванию на передовой.

100 тыс. гривен — вознаграждение начисляется тем, кто принимает прямое участие в боевых действиях на передовых позициях, на временно оккупированных территориях или между позициями Сил обороны и противника. Такую же сумму получают военные, привлеченные к огневому поражению врага — в частности, ракетные войска, артиллерия и подразделения противовоздушной обороны (несмотря на то, что эти подразделения могут не находиться непосредственно на линии столкновения).

Отдельно предусмотрена еще доплата 70 тыс. гривен для военных, работающих непосредственно на передовой или в тылу врага. Эта сумма не заменяет основные «боевые», а начисляется дополнительно.

Действует по накопительному принципу: средства выплачивают только после того, как суммарно набирается 30 дней пребывания на передовой, даже если эти дни растянуты во времени на несколько месяцев.

Компенсации за ранение

Военнослужащие, получившие ранение, контузию или травму, имеют право на денежную помощь от государства. В частности, предусмотрены как ежемесячные выплаты, так и единовременные компенсации в зависимости от обстоятельств.

Во-первых, за военнослужащим сохраняется его ежемесячное денежное довольствие по последней занимаемой должности.

Также предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен. Эта выплата назначается при лечении в стационаре или пребывании в отпуске после тяжелого ранения.

Сумма выплаты единовременного пособия в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности зависит от группы инвалидности или степени потери трудоспособности:

от 400 до 70 кратного прожиточного минимума — за инвалидность;

от 70 до 50 кратного прожиточного минимума — за потерю трудоспособности без инвалидности.

Согласно проекту государственного бюджета на 2026 год, прожиточный минимум для трудоспособных лиц от 1 января 2026 года составит 3328 грн.

