Освобожденные из неволи гражданские будут получать разовую выплату (сумма)

Личные финансы
8
Освобожденные гражданские граждане Украины, которых россия незаконно лишила свободы, смогут получить разовую государственную помощь в размере 50 тысяч гривен.
Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Телеграме.
Подать заявку можно в Министерство развития общин и территорий Украины. К заявлению необходимо добавить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.
Граждане, вернувшиеся на территорию Украины самостоятельно, также должны предоставить подтверждающий документ о признании их потерпевшими в уголовном производстве. Его можно получить от правоохранительных органов.
«Освобожденные из российской неволи гражданские, независимо от установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, получают базовые вещи первой необходимости: продукты питания, средства гигиены, сезонную одежду и обувь, а также имеют право на получение бесплатной юридической, медицинской, социальной помощи», — отметила Свириденко.
Кроме того, освобожденные из плена и члены семей пленных, которым официально установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии рф, имеют право на единовременную государственную помощь в размере 100 тыс. грн после освобождения, а также на ежегодную помощь в таком же размере за каждый год пребывания в плену. Это право также распространяется на членов семей.
В настоящее время осуществлено почти 12 тысяч таких выплат на общую сумму около 1,2 млрд грн, отметила глава правительства, из которых 359 млн грн — единовременная помощь после освобождения и ежегодная помощь в размере 818,7 млн ​​грн.
Деньги
