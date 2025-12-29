Как вырастут зарплаты социальных работников с 2026 года
Как сообщает Минсоцполитики, с 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников выросли почти в 2,5 раза.
По инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины правительство подтвердило применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов таких работников.
Это означает рост должностных окладов примерно на 150%.
- социальный менеджер (15 тарифных разрядов): с 8243 грн до 20607 грн (+150%);
- специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16932 грн (+150%).
«Работа социального работника требует большого ресурса, измеряемого не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников — это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других», — Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Недавно писали, что в 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.
В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась. Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда».
Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату. Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%. Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11−20%.
Поделиться новостью
Также по теме
Как вырастут зарплаты социальных работников с 2026 года
«Боевые» выплаты и компенсации в 2026 году
Вакансии без требования к опыту: как бизнес привлекает молодых специалистов
Сколько украинцы будут платить за электроэнергию в 2026 году
Освобожденные из неволи гражданские будут получать разовую выплату (сумма)
Из магазинов исчезнут популярные товары с 1 января 2026 года