Как вырастут зарплаты социальных работников с 2026 года

Как сообщает Минсоцполитики, с 1 января 2026 года должностные оклады социальных работников выросли почти в 2,5 раза.

По инициативе Министерства социальной политики, семьи и единства Украины правительство подтвердило применение коэффициента 2,5 при определении размера должностных окладов таких работников.

Это означает рост должностных окладов примерно на 150%.

социальный менеджер (15 тарифных разрядов): с 8243 грн до 20607 грн (+150%);

специалист по социальной работе (12 тарифный разряд): с 6773 грн до 16932 грн (+150%).

«Работа социального работника требует большого ресурса, измеряемого не только профессионализмом, но и эмоциональным включением, способностью сочувствовать и помогать. Повышение оплаты труда социальных работников — это шаг к справедливой поддержке тех, кто ежедневно поддерживает других», — Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Недавно писали , что в 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.

В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась. Об этом говорится в аналитике В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 годупо сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась. Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда».

Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату. Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%. Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11−20%.

