Как менялись зарплаты украинцев в 2025 году (аналитика)

В 2025 году зарплатная динамика в Украине остается смешанной. Бизнес показывает стремление удержать конкурентоспособный уровень оплаты труда.

В то же время подавляющее большинство работников говорит, что размер зарплаты в 2025 году не изменился по сравнению с прошлым годом, а если учесть высокий уровень инфляции, номинальная стоимость финансовой компенсации даже уменьшилась.

Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали главное.

Только треть опрошенных специалистов отметила, что в 2025 году они стали получать более высокую зарплату.

Из них наибольшая доля (15%) почувствовали увеличение зарплаты меньше чем на 10%.

Каждый десятый опрошенный стал получать зарплату больше на 11−20%.

Значительный рост (на 31% и более, на 41% и более) получил только каждый сотый опрошенный.

15% специалистов столкнулись с сокращением зарплат. И это больше, чем в прошлом году, на 3%.

Несмотря на давление рынка и сложные экономические условия, ожидания зарплат украинцев остаются высокими. 66% опрошенных специалистов заявили, что не готовы снижать желаемый уровень оплаты, даже если возникнут затруднения с работой.

Это несколько меньше, чем в прошлом году (на 4%). Среди тех, кто готов к компромиссу, преобладают респонденты, которые согласились бы на уменьшение зарплаты не более чем на 5%. Следовательно, в такой принципиальной позиции работников по зарплатным ожиданиям отслеживается инфляционное давление, дефицит кадров и рост роли материальной мотивации в условиях войны.

