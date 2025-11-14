0 800 307 555
В «Дія» появятся новые услуги для ветеранов и семей военных

В приложении «Дія» готовят новые цифровые сервисы для ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших военных. Часть услуг проходит бета-тестирование.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью РБК-Украина.

Оформление статусов и выплат онлайн

По словам Коваль, самым большим изменением станет возможность оформлять ключевые статусы и услуги онлайн без сбора дополнительных документов. Если военный имеет заключение МСЭК, достаточно подать заявление в «Дія» и добавить документ. Это станет основанием для получения статуса.
Пользователи смогут оформить:
  • статус личности с инвалидностью в результате войны;
  • статус члена семьи погибшего военнослужащего;
  • единовременную военную помощь;
  • другие социальные услуги.
Услуги будут работать по принципу комплексных сервисов типа «єМалятко» или «єПідприємець», когда все возможности собраны в одном разделе.

Расширение цифровых сервисов для ветеранов

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что перечень услуг для ветеранов будет постепенно расширяться. Команда работает с Министерством по делам ветеранов над созданием сервисов, которые охватят весь переход военных к гражданской жизни.
Отдельное направление касается поддержки внутриперемещенных лиц. По словам Коваль, одним из основных вопросов остается жилье, особенно для ветеранов и лиц с инвалидностью в результате войны.
Государство готовит запуск жилищных сертификатов до двух миллионов гривен. В первую очередь их будут выдавать тем, чье жилье было уничтожено на оккупированных территориях.
Напомним, ранее заработала единая цифровая платформа Ветеран PRO, объединяющая информацию о программах по лечению, реабилитации, протезированию, образованию, трудоустройству, жилищному обеспечению, спорту, развитию бизнеса, соцзащите и другим направлениям.
Также мы писали о том, что правительство запустило два новых экспериментальных проекта поддержки — для тех, кто потерял работу, и для ветеранов и ветеранок.
По материалам:
РБК-Україна
Дия
