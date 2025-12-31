Специалисты назвали самый дешевый день для бронирования авиабилетов 31.12.2025, 00:08 — Личные финансы

Специалисты назвали самый дешевый день для бронирования авиабилетов

Многолетний совет путешественникам следить за акциями на билеты во вторник оказался мифом. Новые данные показывают: самые выгодные тарифы теперь чаще появляются в конце недели, но не тогда, когда привыкли думать большинство людей.

Об этом пишет Express.

Какой день самый лучший день для покупки билетов

Согласно новому отчету Air Hacks от Expedia, анализ которого охватил глобальные данные о бронировании, лучший день для покупки билетов — воскресенье.

Читайте также Samsung будет сотрудничать с авиакомпаниями, чтобы находить утерянный багаж с помощью SmartTag

Такие бронирования позволяли сэкономить в среднем 6% на внутренних рейсах и до 17% - на международных по сравнению с понедельником или пятницей.

«Хотя экономия на одном билете может показаться небольшой, для семей или групп разница становится существенной», — отмечают эксперты.

Речь идет о том, что авиакомпании меняют цены по несколько раз в день и почти не проводят массовые распродажи в конкретные даты.

Если рейс быстро раскупают — цена растет, независимо от того, воскресенье это или вторник. Если спрос слабый — цена может упасть в любое время.

Эксперты Ski Vertigo и аналитики Skyscanner сходятся: ключевую роль играет не день недели, а правильное окно бронирования. Для большинства направлений оптимально покупать билеты за 1−3 месяца до вылета, для дальних международных поездок — за 2−6 месяцев.

Читайте также ТОП-6 бюджетных авиакомпаний для путешествий по Европе

По словам специалистов, бронирование за год заранее часто не дает лучших цен, а последние дни перед вылетом — самые дорогие, особенно на популярных маршрутах.

В пиковые сезоны — Рождество, Новый год, зимние каникулы — эксперты рекомендуют бронировать как можно раньше: тогда места в отелях и на рейсах быстро заканчиваются, а цены растут.

День вылета важнее дня бронирования. Данные Expedia показывают, что самые выгодные внутренние перелеты — в субботу, для международных маршрутов лучшим днем ​​является четверг.

Это объясняется просто: когда спрос самый высокий — в пятницу вечером или в воскресенье перед рабочей неделей — цены автоматически растут. Когда спрос падает, снижается и тариф.

Гибкость — главный инструмент экономии

Если изменить дату поездки хотя бы на день-два, можно существенно сэкономить. Google Flights и Skyscanner позволяют просматривать календарь цен и устанавливать уведомления о снижении тарифов.

Читайте также Количество авиаперелетов в ЕС этим летом было ниже уровня 2019 года

Специалисты отмечают: не существует «волшебного дня», гарантирующего самую низкую цену. Самая эффективная стратегия остается простой:

избегать пиковых периодов для бронирования;

покупать билеты в рациональные сроки до поездки;

выбирать менее популярные дни для вылета;

пользоваться ценовыми извещениями.

По словам экспертов, тогда путешествия становятся не игрой на удачу, а предсказуемым процессом — и позволяют отправиться в отпуск без переплат.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.