Немецкий паспорт: стоимость, преимущества и условия получения для украинцев

Личные финансы
20
Наличие немецкого паспорта является официальным признанием получения гражданства. Выдача документа не бесплатная, за оформление нужно заплатить административный сбор.
Об этом рассказали на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

Сколько стоит немецкий паспорт

Заявление на получение немецкого паспорта стоит одинаково для всех иностранцев.
Следует заплатить административный сбор в размере:
  • 255 евро — для взрослых и несовершеннолетних, которые самостоятельно подаются на оформление документа;
  • 51 евро — для несовершеннолетних, которые натурализуются вместе с родителями.
В отдельных случаях размер пошлины могут снизить ввиду индивидуальных обстоятельств заявителей. К примеру, если паспорта выдают членам многодетной семьи или людям с небольшим доходом.
Отдельно следует уточнить стоимость продления документа для лиц, уже владеющих паспортом гражданина Германии.
На сайте BMI (Федеральное министерство внутренних дел) указаны следующие суммы:
  • 70 евро — для лиц старше 24 лет;
  • 37,50 евро — для лиц в возрасте до 24 лет;
  • 32 евро — за экспресс-пропуск, который выдается за 4−5 дней;
  • 26 евро — за временный паспорт (выдается немедленно в исключительных ситуациях, может быть действительным в течение 12 месяцев).

Что дает паспорт Германии

Обретение немецкого гражданства дает людям немало преимуществ. Например, они получают все права и возможности, доступные на территории Европейского Союза, включая свободное перемещение, обучение и трудоустройство.
Имея паспорт Германии, не придется думать о визах в большинство стран мира.
Гражданам открывается доступ к медицине, признанной одной из лучших, к конституционным свободам и гарантиям безопасности, к участию в местных выборах и выдвижению собственной кандидатуры на государственные должности.

Как украинцы могут получить немецкое гражданство

Украинцы могут приобрести гражданство Германии разными способами, в частности через натурализацию (непрерывное проживание в течение нескольких лет) или репатриацию (восстановление своих прав по упрощенной процедуре для потомков).
Дети, родившиеся в Германии, получают паспорт автоматически, если родители выполнят все условия.
Ранее Finance.ua писал, что Германия готовится к масштабным изменениям в системе социальной поддержки. С 1 июля 2026 г. в стране заработает новая модель пособия для трудоспособных безработных — Grundsicherung («базовая поддержка»), которая придет на смену действующей программе Bürgergeld. Правительство уже заявило, что новые правила предусматривают более жесткие требования к получателям помощи.
По материалам:
Novyny.live
