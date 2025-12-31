Немецкий паспорт: стоимость, преимущества и условия получения для украинцев Сегодня 14:20 — Личные финансы

Немецкий паспорт: стоимость, преимущества и условия получения для украинцев

Наличие немецкого паспорта является официальным признанием получения гражданства. Выдача документа не бесплатная, за оформление нужно заплатить административный сбор.

Об этом рассказали на информационном портале для иностранцев в Германии Handbook Germany.

Сколько стоит немецкий паспорт

Заявление на получение немецкого паспорта стоит одинаково для всех иностранцев.

Следует заплатить административный сбор в размере:

255 евро — для взрослых и несовершеннолетних, которые самостоятельно подаются на оформление документа;

51 евро — для несовершеннолетних, которые натурализуются вместе с родителями.

В отдельных случаях размер пошлины могут снизить ввиду индивидуальных обстоятельств заявителей. К примеру, если паспорта выдают членам многодетной семьи или людям с небольшим доходом.

Отдельно следует уточнить стоимость продления документа для лиц, уже владеющих паспортом гражданина Германии.

На сайте BMI (Федеральное министерство внутренних дел) указаны следующие суммы:

70 евро — для лиц старше 24 лет;

37,50 евро — для лиц в возрасте до 24 лет;

32 евро — за экспресс-пропуск, который выдается за 4−5 дней;

26 евро — за временный паспорт (выдается немедленно в исключительных ситуациях, может быть действительным в течение 12 месяцев).

Что дает паспорт Германии

Обретение немецкого гражданства дает людям немало преимуществ. Например, они получают все права и возможности, доступные на территории Европейского Союза, включая свободное перемещение, обучение и трудоустройство.

Имея паспорт Германии, не придется думать о визах в большинство стран мира.

Гражданам открывается доступ к медицине, признанной одной из лучших, к конституционным свободам и гарантиям безопасности, к участию в местных выборах и выдвижению собственной кандидатуры на государственные должности.

Как украинцы могут получить немецкое гражданство

Украинцы могут приобрести гражданство Германии разными способами, в частности через натурализацию (непрерывное проживание в течение нескольких лет) или репатриацию (восстановление своих прав по упрощенной процедуре для потомков).

Дети, родившиеся в Германии, получают паспорт автоматически, если родители выполнят все условия.

