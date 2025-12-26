Германия ужесточает правила пособия для безработных

0 800 307 555
Мир
Германия готовится к масштабным изменениям в системе социальной поддержки. С 1 июля 2026 г. в стране заработает новая модель пособия для трудоспособных безработных — Grundsicherung («базовая поддержка»), которая придет на смену действующей программе Bürgergeld. Правительство уже заявило, что новые правила предусматривают более жесткие требования к получателям помощи.
Об этом сообщает Bild.

Что такое Grundsicherung, и кого она касается

Grundsicherung станет новой формой социальной помощи для трудоспособных безработных. Речь идет примерно о 3,87 млн ​​человек — именно столько нынешних получателей Bürgergeld официально считаются работоспособными и автоматически перейдут на новую систему.
Читайте также
Реформа направлена ​​на усиление контроля за соблюдением условий получения выплат и более активное взаимодействие безработных с центрами занятости.

Размер выплат

Несмотря на изменение подхода, суммы ежемесячного пособия остаются на действующем уровне:
  • 563 евро — для одного взрослого человека;
  • 506 евро — для партнера;
  • от 357 до 471 евро — для детей в зависимости от возраста.
В Федеральном министерстве труда отмечают: государство будет и дальше оплачивать аренду жилья и расходы на отопление, при условии соблюдения установленных правил.

Главное изменение — жесткие санкции

Ключевое отличие Grundsicherung от Bürgergeld — система штрафов и ограничений. По новым правилам:
  • уже за первое нарушение обязанностей выплаты могут сократиться на 30%;
  • после трех пропущенных визитов в центр занятости помощь могут прекратить полностью
  • если человек более четырех недель не выходит на связь, государство перестает выплачивать не только пособие, но и компенсацию за жилье.
Для сравнения: в системе Bürgergeld санкции стартовали с символических 10%, что в правительстве считают недостаточно эффективным стимулом к ​​поиску работы.

Что изменится для украинцев в Германии

Отдельные правила касаются граждан Украины:
  • украинцы, прибывшие в Германию после апреля 2025 года, больше не будут получать Grundsicherung — для них предусмотрены более низкие выплаты для искателей убежища;
  • украинцы, приехавшие ранее и подавшие документы на статус беженца, остаются в новой системе Grundsicherung на общих условиях.
Это означает, что дата въезда и статус пребывания становятся ключевыми факторами доступа к социальной помощи.
Ужесточение санкций делает систему значительно менее гибкой. Ошибки в коммуникации с центром занятости, пропущенные встречи или неправильное оформление документов могут иметь серьезные финансовые последствия — вплоть до потери выплат и компенсации за жилье.
Напомним, ранее мы сообщали, что регистрация места жительства в Германии или Anmeldung является не формальностью, а базовой юридической обязанностью. Она касается всех, кто планирует оставаться в стране дольше, в том числе граждан Украины.
По материалам:
visitukraine.today
Деньги
Деньги
