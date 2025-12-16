Украина и Германия запускают программу JobConnect Сегодня 09:18

Украина и Германия договорились о совместной поддержке реформ рынка труда. Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подписали Декларацию о намерениях по запуску программы JobConnect. Она должна помочь модернизировать систему занятости, усилить социально-экономическое развитие страны и поддержать движение Украины в европейскую интеграцию.

Что предусматривает декларация

Документ закрепляет общее видение сторон реформирования рынка труда в связи с социальной политикой. Речь идет об усилении институциональной состоятельности, более эффективном использовании публичных ресурсов, а также о готовности привлекать к программе дополнительных партнеров.

Какие возможности дает JobConnect

JobConnect — вновь созданный проект, который финансирует Правительство Германии и внедряет Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

С 2026 года Германия планирует поддержать реализацию программы взносом в 10 млн евро. Проект направлен на поддержку социально-экономического развития Украины, реформ рынка труда в связи с социальной политикой, усиление институциональной состоятельности и более эффективное использование публичных ресурсов.

Программа JobConnect ориентирована на практический результат. Она должна предоставить людям удобные инструменты для поиска работы, а бизнеса для подбора работников. В фокусе — развитие современных сервисов занятости, новые подходы к подбору вакансий и обучения, а также решения, помогающие людям вернуться на рынок труда и повысить свою конкурентоспособность.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что партнерство с правительством Германии позволяет масштабировать эти инструменты и обеспечить понятную координацию между ключевыми стейкхолдерами.

Часть более широкой реформы

Подписание Декларации о намерениях является составляющей более широкой повестки дня реформ рынка труда в Украине. Также это шаг к углублению сотрудничества с международными партнерами по внедрению современных решений в сфере занятости.

