0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина и Германия запускают программу JobConnect

64
Украина и Германия запускают программу JobConnect
Украина и Германия запускают программу JobConnect
Украина и Германия договорились о совместной поддержке реформ рынка труда. Министерство экономики Украины и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) подписали Декларацию о намерениях по запуску программы JobConnect. Она должна помочь модернизировать систему занятости, усилить социально-экономическое развитие страны и поддержать движение Украины в европейскую интеграцию.

Что предусматривает декларация

Документ закрепляет общее видение сторон реформирования рынка труда в связи с социальной политикой. Речь идет об усилении институциональной состоятельности, более эффективном использовании публичных ресурсов, а также о готовности привлекать к программе дополнительных партнеров.

Какие возможности дает JobConnect

JobConnect — вновь созданный проект, который финансирует Правительство Германии и внедряет Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Читайте также
С 2026 года Германия планирует поддержать реализацию программы взносом в 10 млн евро. Проект направлен на поддержку социально-экономического развития Украины, реформ рынка труда в связи с социальной политикой, усиление институциональной состоятельности и более эффективное использование публичных ресурсов.
Программа JobConnect ориентирована на практический результат. Она должна предоставить людям удобные инструменты для поиска работы, а бизнеса для подбора работников. В фокусе — развитие современных сервисов занятости, новые подходы к подбору вакансий и обучения, а также решения, помогающие людям вернуться на рынок труда и повысить свою конкурентоспособность.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев подчеркнул, что партнерство с правительством Германии позволяет масштабировать эти инструменты и обеспечить понятную координацию между ключевыми стейкхолдерами.

Часть более широкой реформы

Подписание Декларации о намерениях является составляющей более широкой повестки дня реформ рынка труда в Украине. Также это шаг к углублению сотрудничества с международными партнерами по внедрению современных решений в сфере занятости.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems