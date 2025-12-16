Банки с Уолл-стрит прогнозируют падение доллара в 2026 году Сегодня 13:05 — Валюта

Банки с Уолл-стрит прогнозируют падение доллара в 2026 году

После периода относительной стабильности доллар США может снова потерять позиции. Крупнейшие банки с Уолл-стрит ожидают, что в 2026 году американская валюта вернется к падению на фоне дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой и более жесткой политики других центробанков.

Об этом пишет Bloomberg.

Почему доллар может ослабевать

По прогнозам стратегов Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и других инвестбанков, ключевым фактором станет разница в монетарной политике. ФРС, вероятно, продолжит смягчение, тогда как Европейский центральный банк будет удерживать ставки стабильными, а Банк Японии будет постепенно повышать их.

Такой разрыв в доходности стимулирует инвесторов продавать американские активы и переводить капитал в страны с более высокими ставками.

Аналитики более полудюжины крупных инвестиционных банков прогнозируют, что доллар упадет по отношению к основным валютам, таким как иена, евро и фунт

В результате, по консенсусу-прогнозам Bloomberg, индекс доллара может снизиться примерно на 3% к концу 2026 года.

«Рынки имеют достаточно возможностей для учета более глубокого цикла сокращения», — сказал Дэвид Адамс, руководитель отдела валютной стратегии стран G-10 в Morgan Stanley. «Это оставляет много возможностей для дальнейшего ослабления доллара».

Не обвал, но четкий тренд

Аналитики ожидают, что новое падение будет более сдержанным, чем в 2025 году, когда доллар потерял почти 8% — это было худшее годовое падение с 2017 года. В то же время прогнозы остаются чувствительными к ситуации на рынке труда США, который до сих пор демонстрирует неожиданную устойчивость.

Экспертов настораживает и опыт прошлого года: в конце 2024-го доллар стремительно рос на ожиданиях так называемой «сделки Трампа», но масштаб его падения в первой половине 2025 стал сюрпризом для рынка.

Политика ФРС и фактор Трампа

Трейдеры закладывают в прогнозы еще два снижения ставки ФРС на четверть пункта в 2026 году. Дополнительным риском для доллара остается политический фактор: не исключено, что преемник Джерома Пауэлла может быть более чувствительным к давлению Белого дома относительно более активного смягчения политики.

«Мы видим, что риски больше направлены против доллара, чем в его пользу», — сказал Луис Оганес, руководитель отдела глобальных макроэкономических исследований JPMorgan.

Кто выиграет от более слабого доллара

Ослабление доллара может поддержать экспорт США, но в то же время повысит стоимость импорта. Для глобальных рынков это означает приток капитала в страны с более высокими ставками — в частности, на развивающиеся рынки. Именно там операции carry trade уже демонстрируют самую высокую доходность с 2009 года.

JPMorgan и Bank of America отмечают потенциал бразильского реала, южнокорейского вона и китайского юаня.

В Goldman Sachs также обращают внимание на канадский и австралийский доллары на фоне более сильных, чем ожидалось, макроданных.

Аналитики банка говорят о «тенденции доллара к обесцениванию, когда остальной мир процветает».

Но есть и другая точка зрения

Не все на Уолл-стрит разделяют пессимизм по отношению к доллару. В Citigroup и Standard Chartered указывают на устойчивость экономики США, в частности рост, подпитанный бумом искусственного интеллекта, который может снова привлечь инвестиционные потоки.

«Мы видим значительный потенциал для восстановления цикла доллара в 2026 году», — написала команда Citigroup во главе с Даниэлем Тобоном.

В то же время даже в Deutsche Bank признают: доллар переоценен.

«Если эти прогнозы оправдаются, они подтвердят, что очень долгий цикл роста доллара в этом десятилетии завершился», — отметили аналитики банка.

