Аналитики объяснили, почему Нацбанк сдерживает колебания курса

Валюта
На прошлой неделе Национальный банк удерживал курс гривны от резких колебаний на фоне ожидания решения Европейского Союза по репарационному кредиту для Украины.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Ситуация на валютном рынке

Дефицит иностранной валюты на межбанковском рынке оставался высоким и существенно не изменился по сравнению с первой неделей декабря. В то же время Нацбанк несколько сократил объемы валютных интервенций, что может свидетельствовать о временном уменьшении дисбалансов на рынке.
Общий объем интервенций НБУ за прошедшую неделю составил $895 млн. Это примерно на 25% меньше максимальных показателей этого года.

Динамика курса гривны

Официальный курс гривны в течение недели колебался в пределах 42.07−42.2 грн/$ и оставался значительно ниже нынешних максимумов. По итогам недели гривна ослабла на 0.3%.
Инфографика: icu.ua
Инфографика: icu.ua

Позиция аналитиков ICU

В ICU отмечают, что Национальный банк обеспокоен неопределенными перспективами международной поддержки в следующем году, поскольку пока еще нет финального решения ЕС по репарационному займу.
Дальнейшая валютная политика НБУ будет в значительной степени зависеть от этого решения.
Аналитики ожидают положительного решения ЕС. По их оценке, в таком случае НБУ и дальше будет придерживаться консервативной валютной политики и будет допускать лишь умеренное ослабление гривны как до конца 2025 года, так и в течение 2026 года.
«Именно отсутствие решений относительно займа на этом этапе и необходимость в таких условиях сохранять привлекательность гривневых активов побуждали НБУ не снижать учетную ставку на прошлой неделе», — говорят аналитики.
Напомним, Официальный курс Национального банка за период 8−12 декабря продемонстрировал постепенное умеренное ослабление гривны по отношению к доллару США. На этой неделе ожидается относительно спокойная динамика гривны с постепенным ослаблением. А вот накануне праздничного периода возможно временное повышение спроса на валюту, рассказала Finance.ua член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
