День финансов: исторический максимум курса евро и рекордное состояние Маска

Вторник, 16 декабря. Владимир Зеленский озвучил планы «А» и «Б» относительно репарационного займа, официальный курс евро в Украине достиг рекордно высокого уровня, а Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд.
Сценарии получения репарационного займа для Украины
Президент Владимир Зеленский рассказал о нескольких сценариях относительно получения Украиной репарационного займа, который может финансироваться за счет замороженных российских активов.
📢 «К сожалению, мы должны думать и о плане „Б“. План „А“ — окончание войны, план „Б“ — продолжение российской агрессии. Если план „Б“ и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на как минимум 40−45 миллиардов евро в год финансовой помощи» , — сказал Зеленский.
Он отметил, что рассматривается и третий сценарий, в котором возникнут трудности с получением репарационного займа.
Также Зеленский заявил, что в украинской энергосистеме нет ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак.
Курс валют
Официальный курс евро в Украине достиг рекордно высокого уровня и составляет 49,65 грн. Причиной этого стало подорожание европейской валюты по отношению к доллару США на международном валютном рынке. Во второй половине декабря официальный курс гривны по отношению к евро, по прогнозу директора по продажам Банка Авангард Юрия Крохмаля, будет находиться в пределах 48,50−50,50 гривен.
Со своей стороны аналитики ICU рассказали, что на прошлой неделе Национальный банк удерживал курс гривны от резких колебаний на фоне ожидания решения Европейского Союза по репарационному кредиту для Украины. Официальный курс гривны в течение недели колебался в пределах 42.07−42.2 грн/$ и оставался значительно ниже нынешних максимумов.
Крупнейшие банки с Уолл-стрит ожидают, что в 2026 году американская валюта вернется к падению на фоне дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой и более жесткой политики других центробанков.
Первый в мире триллионер
Состояние Илона Маска превысило рекорд в 600 миллиардов долларов. Он приближается к тому, чтобы стать первым в истории мира триллионером. Общий капитал Маска, по оценкам Forbes в понедельник, достиг $677 млрд. Он стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд. Раньше никто не достигал даже $500 млрд.
«Налог на OLX»
Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты о введении обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Предполагается, что налогом будут облагаться сделки стоимостью более 2000 евро в год. Ожидается, что введение налоговых изменений для цифровых платформ может обеспечить дополнительные поступления для государственного бюджета на уровне около 14 млрд грн.
Автоматическое списание налогового долга
В ГНС заявили, что благодаря новой системе автоматического взыскания налогового долга ежемесячные объемы списания долгов выросли больше, чем втрое. Такая система не нова для налоговых мира, а недавно заработала и в Украине. По ссылке рассказываем, как работает система.
В налоговой также напомнили, что предприятия и предприниматели, работающие или работавшие на прифронтовых территориях и пострадавшие из-за боевых действий, могут временно не выполнять отдельные налоговые обязанности.
Дефицит учителей
Как рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, молодой учитель получает на руки около 6 200 гривен оклада, а с доплатой — около 8 200 грн. В школьной системе есть 316 тысяч ставок, но фактически работают 272 тысячи. То есть 44 тысячи — это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита.
Средняя зарплата в ЕС
Средняя годовая зарплата одного работника в Европейском Союзе составляет 39 808 евро. Однако разрыв между странами остается значительным, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Евростат. Так, самый высокий средний годовой доход зафиксирован в Люксембурге на уровне 82 969 евро, что в 5,4 раза больше, чем в Болгарии, где показатель составляет 15 387 евро. Общая картина показывает, что уровень оплаты труда выше в странах Западной и Северной Европы, тогда как в Восточной и Юго-Восточной Европе он остается существенно ниже.
