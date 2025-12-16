День финансов: исторический максимум курса евро и рекордное состояние Маска Сегодня 17:45 — Валюта

Вторник, 16 декабря. Владимир Зеленский озвучил планы «А» и «Б» относительно репарационного займа, официальный курс евро в Украине достиг рекордно высокого уровня, а Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $600 млрд.

Сценарии получения репарационного займа для Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о нескольких сценариях относительно получения Украиной репарационного займа, который может финансироваться за счет замороженных российских активов.

📢 «К сожалению, мы должны думать и о плане „Б“. План „А“ — окончание войны, план „Б“ — продолжение российской агрессии. Если план „Б“ и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на как минимум 40−45 миллиардов евро в год финансовой помощи» , — сказал Зеленский.

Он отметил, что рассматривается и третий сценарий, в котором возникнут трудности с получением репарационного займа.

Также Зеленский заявил , что в украинской энергосистеме нет ни одной электростанции, не пострадавшей от российских атак.

Курс валют

Официальный курс евро в Украине достиг рекордно высокого уровня и составляет 49,65 грн. Причиной этого стало подорожание европейской валюты по отношению к доллару США на международном валютном рынке. Во второй половине декабря официальный курс гривны по отношению к евро, по прогнозу директора по продажам Банка Авангард Юрия Крохмаля, будет находиться в пределах 48,50−50,50 гривен.

Со своей стороны аналитики ICU рассказали , что на прошлой неделе Национальный банк удерживал курс гривны от резких колебаний на фоне ожидания решения Европейского Союза по репарационному кредиту для Украины. Официальный курс гривны в течение недели колебался в пределах 42.07−42.2 грн/$ и оставался значительно ниже нынешних максимумов.

Крупнейшие банки с Уолл-стрит ожидают , что в 2026 году американская валюта вернется к падению на фоне дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой и более жесткой политики других центробанков.

🧐 Отметим, что с каждым днем ​​ криптовалюта в Украине все больше закрепляется как расчетный инструмент. Так, например, уже есть немало рабочих мест, где сотрудникам выплачивают зарплату в крипте. Таким образом, возникает логичный вопрос, как обменять потом эту криптовалюту на гривну?

Finance.ua собрал пять сервисов для обмена крипты на гривну. В новой статье мы расскажем об условиях, комиссиях, скорости, доступности и удобстве каждого из вариантов:

Первый в мире триллионер

более $600 млрд. Раньше никто не достигал даже $500 млрд. Состояние Илона Маска превысило рекорд в 600 миллиардов долларов. Он приближается к тому, чтобы стать первым в истории мира триллионером. Общий капитал Маска, по оценкам Forbes в понедельник, достиг $677 млрд. Он стал первым человеком в истории с состоянием. Раньше никто не достигал даже $500 млрд.

«Налог на OLX»

около 14 млрд грн. Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты о введении обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Предполагается, что налогом будут облагаться сделки стоимостью более 2000 евро в год. Ожидается, что введение налоговых изменений для цифровых платформ может обеспечить дополнительные поступления для государственного бюджета на уровне

Автоматическое списание налогового долга

В ГНС заявили, что благодаря новой системе автоматического взыскания налогового долга ежемесячные объемы списания долгов выросли больше, чем втрое. Такая система не нова для налоговых мира, а недавно заработала и в Украине. По ссылке рассказываем, как работает система.

В налоговой также напомнили , что предприятия и предприниматели, работающие или работавшие на прифронтовых территориях и пострадавшие из-за боевых действий, могут временно не выполнять отдельные налоговые обязанности.

Дефицит учителей

44 тысячи — это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита. Как рассказал председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, молодой учитель получает на руки около 6 200 гривен оклада, а с доплатой — около 8 200 грн. В школьной системе есть 316 тысяч ставок, но фактически работают 272 тысячи. То есть— это скрытые вакансии, которые покрываются совместительством. Это около 15% дефицита.

Средняя зарплата в ЕС

39 808 евро. Однако разрыв между странами остается значительным, Средняя годовая зарплата одного работника в Европейском Союзе составляет. Однако разрыв между странами остается значительным, сообщает Yahoo Finance со ссылкой на Евростат. Так, самый высокий средний годовой доход зафиксирован в Люксембурге на уровне 82 969 евро, что в 5,4 раза больше, чем в Болгарии, где показатель составляет 15 387 евро. Общая картина показывает, что уровень оплаты труда выше в странах Западной и Северной Европы, тогда как в Восточной и Юго-Восточной Европе он остается существенно ниже.

