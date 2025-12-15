Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:01 — Валюта

Официальный курс Национального банка за период 8−12 декабря продемонстрировал постепенное умеренное ослабление гривны к доллару США. Общий рост курса составил 21 копейку, это около 0,51% за пять дней. На этой неделе ожидается относительно спокойная динамика гривны с постепенным ослаблением. А вот в канун праздничного периода возможно временное повышение спроса на валюту.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Неделя с умеренной коррекцией гривны под влиянием краткосрочных импульсов», — отметила Золотько.

Официальный курс Национального банка был следующий:

08 декабря — 42,0567 грн/$;

09 декабря — 42,0700 грн/$;



10 декабря — 42,1838 грн/$;



11 декабря — 42,2812 грн/$;



12 декабря — 42,2721 грн/$.



Наличный курс

На прошедшей неделе наличный курс в кассах банков оставался относительно стабильным с умеренными колебаниями.

В понедельник они были на уровне 41,84/42,37 грн/$, в середине недели немного росли и составляли: во вторник — 41,90/42,43 грн/$, в среду — 42,02/42,54 грн/$. В четверг и пятницу незначительно снизились — до 42,00/42,53 грн/$ и 41,99/42,48 грн/$ соответственно.

Максимальные колебания за неделю были небольшие: разница между самой высокой и самой низкой котировкой покупки составляла 0,18 грн, продажи — 0,17 грн.

«Это свидетельствует об умеренной волатильности и общей сбалансированности спроса и предложения», — говорит эксперт.

Курс на межбанке

Начало рабочей недели задало умеренно спокойный тон: межбанк открылся на отметке 42,01 грн/$ и закрылся на 42,15 грн/$ — небольшое ослабление гривны в течение дня, но без резких скачков.

Во вторник рынок подтвердил свой инерционный характер — торги начались с уровня 42,17 грн/$ (что совпадало с максимумом предыдущего дня) и завершились на 42,21 грн/$. Цены внутри одного торгового дня — нижняя точка 42,09 грн/$, верхняя — 42,24 грн/$ — свидетельствуют о контролируемых колебаниях и умеренной активности участников.

Среда принесла самое заметное движение недели: день стартовал с 42,22 грн/$ — на уровне минимума дня — а финишировал день на 42,42 грн/$, то есть гривна потеряла около 20 копеек в сутки. Такое развитие событий выглядело как краткосрочный всплеск спроса на валюту или реакция на новостной фон, что повысило волатильность.

На следующий день рынок совершил резкий откат: четверг начался с той же отметки 42,42 грн/$, но закончился на минимуме дня — 42,15 грн/$, восстановив значительную часть предыдущих потерь гривны. Это резкое «в откате» движение отображает, с одной стороны, оперативную коррекцию позиций, а с другой — возможное изменение ликвидности или влияние ситуативных факторов.

Пятница прошла относительно спокойно: открытие на 42,16 грн/$ и закрытие на 42,21 грн/$ показало небольшое колебание в конце недели без существенного тренда. В итоге неделя завершилась с более слабой гривной по сравнению с началом: стартовая отметка понедельника 42,01 грн/$ и окончательная пятницы 42,21 грн/$ дают общее ослабление примерно на 20 копеек.

В общем, недельная динамика характеризуется умеренной волатильностью с одним средним по интенсивности всплеска в середине недели и последующей коррекцией — типичное поведение рынка, где краткосрочные информационные импульсы быстро трансформируются в позиционные сессии и коррекционные движения.

По итогам второй зимней недели объем чистых интервенций составил $895,30 млн. Это существенно, примерно на 18% меньше, чем неделей ранее, и на 7% меньше, чем в последнюю осеннюю неделю этого года.

В прошлом четвертом году Национальный банк принял решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 15,5%. Решение призвано удержать спрос на гривневые инструменты, стабилизировать валютный рынок и умерить инфляционные ожидания, чтобы инфляция вернулась до 5%, с учетом рисков от будущего внешнего финансирования.

Чего ожидать от валют на этой неделе

В течение 15−19 декабря ожидается относительно спокойная динамика гривны с легким и постепенным ослаблением, но без резких скачков.

Уменьшение инфляции быстрее ожиданий снижает давление на курс, а эффекты от нового урожая и меры НБУ, направленные на поддержание привлекательности гривневых инструментов, будут дополнительно сдерживать сильные девальвационные тенденции.

В то же время, накануне праздничного периода возможно временное повышение спроса на валюту — это может создать небольшие краткосрочные колебания, которые, вероятно, будут сглаживаться интервенциями и другими операциями регулятора.

Имеющиеся международные поступления обеспечивают поддержку резервов и смягчают структурный риск, но неопределенность дальнейшего внешнего финансирования сохраняет фоновую волатильность.

