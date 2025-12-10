Из Украины репатриировали 23 миллиона благодаря инвестициям — Пышный Сегодня 12:26 — Валюта

Из Украины репатриировали 23 миллиона благодаря инвестициям — Пышный

Из Украины было репатриировано $23 млн для погашения внешних кредитов после введения полгода назад стимулирующей валютной либерализации.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает Экономическая Правда.

Стимулирующая валютная либерализация позволяет увеличивать лимит вывода капитала из Украины на сумму, инвестируемую из-за границы в иностранной валюте в уставный капитал украинских предприятий.

Механизм действует полгода и уже позволил предпринимателям вывести дополнительные $23 млн для погашения внешних займов.

Рост иностранных вложений

За этот период участились случаи вложения иностранной валюты в уставный капитал украинских компаний:

в первом полугодии 2025 г. такие вложения составляли в среднем $17 млн ​​ежемесячно;

в августе сумма выросла до $20 млн;

в сентябре — до $56 млн.

Пышный отметил, что подход НБУ к либерализации вывода капитала был постепенным.

«Сначала дали возможность выплачивать дивиденды за 2024 год и дальше в пределах лимита, затем за 2023 год. Также дали возможность расширить этот лимит на сумму, которую вкладывают в уставный капитал украинских предприятий в рамках новой формы либерализации, которую мы назвали «стимулирующей», — рассказал Пышный.

С начала полномасштабной войны Украина внедряла меры по стабилизации ситуации в финансовой системе и усиленно контролировала движение капиталов. Однако специалисты утверждают, что на четвертом году войны эти ограничения, несмотря на частичную либерализацию, мешают крупному бизнесу привлекать необходимые для собственного развития и страны в целом инвестиции. Об этом Finance.ua писал со ссылкой на GMK Center.

По словам экспертов, валютные ограничения являются преградой для привлечения внешнего финансирования именно крупного бизнеса, поскольку нет понимания, как могут возвращаться инвестиции, а установленного лимита на выплаты дивидендов может быть недостаточно.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.