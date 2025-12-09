0 800 307 555
ру
Валюта
1
Аналитики ICU прогнозировали курс доллара до конца года
Национальный банк Украины на прошлой неделе существенно нарастил валютные интервенции для покрытия дефицита валюты на межбанке, чем усугубил официальный курс гривны. В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно двигаться до уровня около 42.5 грн/$.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Валютный рынок

За четыре рабочих дня на прошлой неделе дефицит валюты уменьшился почти на 25%, до $525 млн. Несмотря на снижение, показатель остается высоким, за год уровень свыше $500 млн фиксировался всего несколько раз.
Чтобы сгладить дисбаланс спроса и предложения, НБУ увеличил объемы продаж валюты на межбанке на 14%, почти до $1,1 млрд. Это лишь на $100 млн меньше рекордного недельного уровня интервенций 2024 года, который наблюдался в феврале.

Колебания курса

Диапазон движения курса гривны на прошлой неделе расширился. После пикового уровня 42,5 грн/$ в ноябре котировки на рынке в пятницу приблизились к 42 грн/$.
На сегодняшний день НБУ установил официальный курс на уровне 42.06 грн/$ — это на 0.5% прочнее, чем неделей ранее, и на 0.8% прочнее по сравнению с нынешним максимумом, зафиксированным в ноябре.
График: ICU
График: ICU

Оценка ICU

«НБУ продолжил расширять диапазон колебаний курса гривны, но в очередной раз продемонстрировал нежелание существенно ослаблять курс гривны, особенно перед возможным последующим сезонным увеличением спроса на валюту в конце года», — говорят аналитики.
В ICU ожидают сохранения подобных колебаний в ближайшее время с постепенным выходом на официальный курс около 42,5 грн/$ на конец года.
Напомним, как Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, тренд первой зимней недели можно охарактеризовать как умеренную стабилизацию с легким преимуществом в сторону укрепления на конец периода.
После небольшого ослабления гривны 2 декабря (до 42,3413 грн/долл.) курс постепенно снизился — до 42,18 на 5 декабря. В общей сложности гривна укрепилась на 8 копеек, или около 0,19% от уровня 1 декабря. Она прогнозирует, что в первые дни второй зимней недели рынок будет работать в режиме баланса спроса и предложения от экспорта и импорта. В середине недели возможны более заметные колебания.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
