Как изменился официальный курс гривны в ноябре

Ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась стабильной. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту почти не изменился по сравнению с октябрем.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за ноябрь.

Объем чистой продажи валюты Национальным банком в ноябре был близок к показателям предыдущего месяца.

Динамика курса гривны

ослаб на 1.1%. Ослабление по отношению к евро составило 0.4%. Средний официальный курс гривны к доллару. Ослабление по отношению к евро составило

Разница между наличным курсом продажи доллара и официальным курсом оставалась низкой. Она не превышала 0.6%, а среднее значение в ноябре составило 0.4%.

Графики: НБУ

Спрос на гривневые инструменты

«Сохранение относительно жестких монетарных условий обеспечивало привлекательность гривневых активов», — говорится в обзоре.

Так, в ноябре объем гривневых депозитов населения сроком более трех месяцев увеличился на 3,8 млрд грн. Портфель гривневых ОВГЗ вырос на 3,2 млрд грн.

Графики: НБУ

Доля срочных депозитов населения оставалась стабильной за последние месяцы. Она составила около 34%. Номинальная доходность гривневых инструментов в ноябре почти не изменилась по сравнению с предыдущими месяцами.

Небольшие колебания средневзвешенных процентных ставок были связаны в основном с изменениями в структуре инструментов.

