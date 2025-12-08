Как изменился официальный курс гривны в ноябре
Ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась стабильной. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту почти не изменился по сравнению с октябрем.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за ноябрь.
Объем чистой продажи валюты Национальным банком в ноябре был близок к показателям предыдущего месяца.
Динамика курса гривны
Средний официальный курс гривны к доллару ослаб на 1.1%. Ослабление по отношению к евро составило 0.4%.
Разница между наличным курсом продажи доллара и официальным курсом оставалась низкой. Она не превышала 0.6%, а среднее значение в ноябре составило 0.4%.
Спрос на гривневые инструменты
«Сохранение относительно жестких монетарных условий обеспечивало привлекательность гривневых активов», — говорится в обзоре.
Так, в ноябре объем гривневых депозитов населения сроком более трех месяцев увеличился на 3,8 млрд грн. Портфель гривневых ОВГЗ вырос на 3,2 млрд грн.
Доля срочных депозитов населения оставалась стабильной за последние месяцы. Она составила около 34%. Номинальная доходность гривневых инструментов в ноябре почти не изменилась по сравнению с предыдущими месяцами.
Небольшие колебания средневзвешенных процентных ставок были связаны в основном с изменениями в структуре инструментов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что аналитики предупреждают о возможном «тройном ударе» по доллару в ближайшие недели. Это может усилить сезонное ослабление американской валюты в конце года.
