Как изменился официальный курс гривны в ноябре

Валюта
24
Ситуация на валютном рынке в ноябре оставалась стабильной. Чистый спрос на безналичную и наличную иностранную валюту почти не изменился по сравнению с октябрем.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за ноябрь.
Объем чистой продажи валюты Национальным банком в ноябре был близок к показателям предыдущего месяца.

Динамика курса гривны

Средний официальный курс гривны к доллару ослаб на 1.1%. Ослабление по отношению к евро составило 0.4%.
Разница между наличным курсом продажи доллара и официальным курсом оставалась низкой. Она не превышала 0.6%, а среднее значение в ноябре составило 0.4%.
Графики: НБУ
Спрос на гривневые инструменты

«Сохранение относительно жестких монетарных условий обеспечивало привлекательность гривневых активов», — говорится в обзоре.
Так, в ноябре объем гривневых депозитов населения сроком более трех месяцев увеличился на 3,8 млрд грн. Портфель гривневых ОВГЗ вырос на 3,2 млрд грн.
Графики: НБУ
Доля срочных депозитов населения оставалась стабильной за последние месяцы. Она составила около 34%. Номинальная доходность гривневых инструментов в ноябре почти не изменилась по сравнению с предыдущими месяцами.
Небольшие колебания средневзвешенных процентных ставок были связаны в основном с изменениями в структуре инструментов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что аналитики предупреждают о возможном «тройном ударе» по доллару в ближайшие недели. Это может усилить сезонное ослабление американской валюты в конце года.
InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
