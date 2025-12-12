Банкир рассказал, почему растет курс евро Сегодня 12:00 — Валюта

Банкир рассказал, почему растет курс евро

Официальный курс евро к гривне достиг исторически рекордного уровня — 49,51 гривны из-за роста стоимости евро к доллару на международном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тараса Лесового.

«Главная причина резкого роста курса евро в Украине связана именно с мировой конъюнктурой. По состоянию на 11 декабря среднее соотношение евро к доллару составило 1 к 1,17. Для примера: 20 ноября среднее соотношение было на уровне 1 к 1,15, а по состоянию на 1 декабря — 1 к 1,16», объяснил банкир.

Официальный курс Европейского центрального банка с 1 января по 12 декабря этого года вырос с 1,03 до 1,17 долларов к евро.

Лесовой также сказал, что дополнительное влияние оказывает повышенный спрос на евровалюту со стороны украинского бизнеса и импортеров, которые активно проводят расчеты именно в евро.

Читайте также Каким будет курс доллара в 2026 году — Гетман

Банкир добавил, что ситуация со спросом на евро на межбанковском рынке может выровняться в будущем, когда у НБУ будет достаточная возможность проводить интервенции на межбанке именно в евро, ведь постепенно основным финансовым «донором» Украины становится ЕС.

Напомним, что Правление Национального банка Украины 11 декабря приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.

Ранее писали, что экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что резких изменений по курсу не следует ожидать из-за режима управляемой гибкости. Гетман добавляет, что НБУ и далее будет поддерживать стабильность курса доллара, ведь это инструмент для контроля уровня инфляции.

Как пишет инвесткомпания ICU, НБУ на прошлой неделе существенно нарастил валютные интервенции для покрытия дефицита валюты на межбанке, чем усилил официальный курс гривны . В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно двигаться до уровня около 42.5 грн/$.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.