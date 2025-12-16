Зеленский назвал сценарии получения репарационного займа для Украины Сегодня 11:28 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский рассказал о нескольких сценариях относительно получения Украиной репарационного займа, который может финансироваться за счет замороженных российских активов. В то же время Киев готовится и к варианту, при котором такой заем ЕС не согласует.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает РБК-Украина.

Репарационный заем как финансовая гарантия безопасности

По словам президента, любой формат репарационного займа или иного механизма, базирующегося на замороженных активах рф в размере от 150 до 200 млрд долларов, а в общей сложности около 210 млрд долларов, имеет принципиальное значение для Украины.

«Это геймченджер (фактор, меняющий игру. — Ред.). Это гарантия безопасности для Украины, финансовая гарантия безопасности», — сказал президент.

Планы в случае окончания или продолжения войны

Украина вынуждена просчитывать несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает окончание войны, другой — продолжение.

«К сожалению, мы должны думать и о плане „Б“. План „А“ — окончание войны, план „Б“ — продолжение российской агрессии. Если план „Б“ и российская агрессия продолжается, то Украина рассчитывает не только на двусторонние пакеты со странами, мы рассчитываем на как минимум 40−45 миллиардов евро в год финансовой помощи». — сказал Зеленский.

В случае плана «Б» и продолжения войны Украина сможет использовать репарационный заем на поддержку армии и оборонного сектора. Речь идет о финансировании оружия, ПВО и т. д.

Если же война завершится, средства репарационного займа, по словам президента, планируют направить на восстановление Украины.

Альтернативные варианты финансирования

Зеленский также отметил, что рассматривается и третий сценарий, в котором возникнут трудности с получением репарационного займа. В таком случае Украина ведет переговоры с руководством Евросоюза относительно альтернативных механизмов финансирования.

Ситуация с репарационным займом в ЕС

Как известно, в Европейском Союзе сейчас задержка с принятием решения о предоставлении Украине репарационного займа объемом 140 млрд евро, который должен был базироваться на замороженных российских активах. Этот вопрос блокирует Бельгия, на территории которой хранится значительная часть активов россии в депозитарии Euroclear.

Бельгийская сторона объясняет свою позицию опасениями юридических рисков в случае возможных претензий со стороны россии. Бельгия требует от ЕС отдельных автономных гарантий в обмен на поддержку решения относительно репарационного займа для Украины.

