«Налог на OLX»: четыре цифровые платформы поддержали инициативу правительства

Казна и Политика
59
«Налог на OLX»: четыре цифровые платформы поддержали инициативу правительства
«Налог на OLX»: четыре цифровые платформы поддержали инициативу правительства
Сервисы Uklon, Bolt, Uber и Glovo поддержали правительственные законопроекты о внедрении обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Предполагается, что налогом будут облагаться сделки стоимостью более 2000 евро в год.
Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на общую позицию упомянутых выше компаний.
В совместном заявлении говорится, что законопроекты предусматривают исключение для товарных операций стоимостью до 2 000 евро в год. Транзакции внутри этого лимита не считаются системной экономической деятельностью и не облагаются налогом.
«Это гарантирует, что бытовые продажи личных вещей между гражданами остаются полностью вне сферы нового регулирования», — подчеркнули подписанты.
Введение налоговых изменений для цифровых платформ может обеспечить дополнительные поступления для государственного бюджета на уровне около 14 млрд грн.
Также компании подчеркнули, что это решение — «важный шаг к гармонизации налогового регулирования в Украине с современными европейскими подходами и лучшими международными практиками» и будет способствовать повышению прозрачности экономики, созданию равных условий конкуренции и усилению доверия между государством, бизнесом и гражданами.

Налог на OLX

В августе Кабмин одобрил новый законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Данный документ предусматривает налогообложение доходов граждан, полученных от деятельности на интернет-площадках типа OLX, Prom, Bolt, Glovo, Rozetka и других.
Отмечается, что доход от продажи товаров или предоставления услуг не будет облагаться налогом, если за год не будет превышать 12 прожиточных минимумов (т.е. 36 336 грн), то есть разовые мелкие продажи бытовых вещей украинцев будут освобождены от налогового бремени.
Налоги
