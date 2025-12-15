0 800 307 555
ру
Украина получила $290 млн от Японии и Всемирного банка

Казна и Политика
16
Украина получила 290 млн долларов США в рамках проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE) в поддержку частного сектора.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
80 млн долларов США привлечено за счет гарантии Правительства Японии от Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Цель проекта — решение критических проблем, препятствующих стойкости, росту и устойчивому развитию частного сектора, учитывая регуляторное бремя, нехватку финансирования и недостаточный доступ к рынкам.
Проект внедряется с использованием финансового инструмента Program-for-Results (PforR) — «Программа кредитования с привязкой к результатам». Этот подход предполагает направление средств только после достижения определенных показателей эффективности.

Какие условия выполнили для получения средств

Для получения очередного транша Украина выполнила ряд условий, среди которых:
  • не менее 20 банков, которые вместе обеспечивают 90% всех кредитов по программе 5−7-9, внедрили системы экологического и социального менеджмента;
  • портал Дія. Бізнес 2.0 посетили более 500 тысяч пользователей, а 90 тысяч из них создали собственные аккаунты;
  • 10 экспортно ориентированных проектов МСП получили страхование от Экспортно-кредитного агентства Украины (ЄКА), включая страхование военных рисков, в соответствии с новой стратегией ЭКА.

Что известно о проекте RISE

Проект RISE реализуется в Украине с 2024 года. В его рамках Всемирный банк заключил с Украиной соглашения на сумму 681 млн долларов США. Общая сумма кредитования на период имплементации (2024−2027) запланирована в размере более 1 млрд. долларов США, 540 млн. долларов США — уже привлечено.
«Всемирный банк является надежным партнером Украины и помогает проходить через самые сложные вызовы, сохраняя финансовую устойчивость и двигаясь по пути реформ. В частности, проект RISE направлен на создание более эффективной и предсказуемой среды для развития бизнеса в Украине. Он формирует условия для устойчивого восстановления частного сектора, что является ключевым для долгосрочного экономического роста страны», — отметила замминистра финансов Ольга Зинкова.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
