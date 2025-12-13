Швеция сократит помощь пяти странам, чтобы увеличить поддержку Украины
Правительство Швеции объявило, что в ближайшие годы прекратит программу развития для пяти государств — Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Либерии и Боливии. Эти средства планируется направить на значительное увеличение поддержки Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Министр международного развития и внешней торговли Бенжамин Доуса заявил, что Украина для Швеции приоритетна во внешней и гуманитарной политике, поэтому в 2026 году помощь Киеву вырастет не менее 10 миллиардов крон ($1,06 млрд).
Правительство прогнозирует, что решение позволит высвободить более 2 миллиардов крон в ближайшие два года, которые пойдут на поддержку Украины, в частности на восстановление ее энергетической инфраструктуры.
С 2022 года Швеция уже сократила помощь более чем десяти странам, среди которых Буркина-Фасо и Мали.
Общий бюджет шведской международной помощи составлял 56 млрд крон в год за последние три года, но в 2026—2028 годах его уменьшат до 53 млрд, частично перенаправив средства на расходы, связанные с миграцией и репатриацией.
