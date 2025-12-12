В Украине будут введены новые правила расчета стоимости работ в ходе восстановления Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Более 500 общин и областные военные администрации присоединились к совместному Меморандуму о внедрении новых правил расчета стоимости работ в ходе восстановления.

Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Значение меморандума

Меморандум предусматривает взаимную ответственность, сотрудничество и совместную работу над проектами обновления.

Документ закрепляет готовность работать по прозрачным правилам и соблюдать добропорядочность, открытость и подотчетность. В нем определены механизмы координации, обмена информацией и привлечения более широкого круга участников в проекты, касающиеся жилья, социальной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения и других важных систем.

Новые правила расчета стоимости работ

Правительство приняло постановление, которым устанавливаются единые и прозрачные правила формирования стоимости строительных работ для всех проектов, финансируемых из государственного бюджета или за счет доноров.

Раньше подходы к определению стоимости могли отличаться даже для одинаковых работ. Новые правила вводят единый подход и актуальные данные о расходах. Стоимость материалов будет формироваться на основе реальных предложений.

После запуска государственной базы цен она будет ориентироваться на средние значения, которые будут автоматически поступать в ЕГЭССС. Это позволит формировать обоснованные и предсказуемые сметы для участников восстановления и доноров.

Стандарты расходов и оплаты труда

Стандартные расходы урегулированы отдельно. Общепроизводственные расходы составят не более 10% от прямых расходов, административные в пределах 3%, а прибыль подрядчика до 15%.

В проектах восстановления зафиксирована минимальная оплата труда в соответствии с Отраслевым соглашением. Для работ в зонах боевых действий предусмотрены коэффициенты, повышающие оплату. Это обеспечивает защиту работников и создает честные условия работы.

Все используемые в строительстве материалы получат унифицированный код через Кодификатор строительной продукции. Это позволяет правильно формировать диапазон рыночных цен и обеспечивает одинаковое понимание каждой позиции на рынке.

