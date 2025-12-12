0 800 307 555
ру
Украина получит от ЕС очередной транш на 2,3 млрд евро

Казна и Политика
2
Совет Европейского Союза одобрил 2,3 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Вскоре в государственный бюджет поступит 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта.
Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на Совет ЕС.

Назначение средств

Это очередной регулярный транш, предусмотренный в рамках Pillar I. Полученные средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы страны.
На 2024−2027 годы в рамках Ukraine Facility предусмотрено около 50 млрд евро, из которых 38,337 млрд евро составляет прямая бюджетная поддержка.
С начала 2024 года Украина уже получила более 24,4 млрд евро, в том числе свыше 8,3 млрд евро с начала 2025 года.
Европейский Союз остается самым крупным донором финансовой помощи Украине. За почти 4 года объем поддержки составил 68,4 млрд евро. За 11 месяцев 2025 года страна получила от ЕС более 26,4 млрд евро.

Выполнение условий для получения транша

Для получения очередного регулярного транша Украина выполнила реформационные шаги, запланированные до конца третьего квартала 2025 года. Они охватывают сферы:
  • управление государственными финансами;
  • судебная система;
  • бизнес-среда;
  • банковский сектор;
  • агропродовольственная сфера;
  • стратегических полезных ископаемых;
  • зеленый переход;
  • сфера охраны окружающей среды.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что эта поддержка помогает обеспечивать ликвидность бюджета и осуществлять социальные выплаты, а также способствует продвижению Украины путем реформ и приближения к членству в ЕС.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уточнила, что решение приняли по результатам третьего квартала 2025 года.
«Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины, и реализовала ряд системных реформ. Этот шестой транш в рамках действующей программы важен для обеспечения финансовой устойчивости Украины во время полномасштабного вторжения, — отметила глава правительства.
Свириденко заверила, что правительство Украины работает над улучшением выполнения условий Ukraine Facility в течение следующего отчетного периода.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
