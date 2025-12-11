Сколько средств принесла бюджету таможня с 2019 года (инфографика) Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Сколько средств принесла бюджету таможня с 2019 года (инфографика)

Поступления таможенных платежей в ноябре этого года выросли до 61,9 млрд грн (+10,6 млрд грн по сравнению с ноябрем 2024-го). Основной объем доходов обеспечили импорт нефтепродуктов, легковых автомобилей, природного газа, телефонных аппаратов и электрогенераторов.

Рассказываем об ожидаемых и реальных доходах от таможенных платежей с 2019 по 2025 год, а также планах на 2026-й.

2019

По данным Министерства финансов, в 2019 году государство планировало получить 321,2 млрд гривен от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров, 44,3 млрд акцизного налога от ввезенных подакцизных товаров, а также 29,7 млрд от ввозной пошлины.

По ввозной пошлине и акцизному налогу план был перевыполнен: в бюджет поступило 29,9 млрд (100,7%) и 53,5 млрд (120,8%) соответственно. План поступлений от НДС был исполнен на 90,2% (289,8 млрд).

2020

В 2020 году в бюджете было запланировано 303,8 млрд гривен доходов от НДС по ввезенным товарам, 53,3 млрд от акцизного налога и 28,3 млрд. от ввозной пошлины. По НДС план снова был выполнен не полностью — на 90,2% (274,1 млрд).

От ввозной пошлины в бюджет поступило 30,2 млрд (106,7%), от акцизного налога с ввезенных товаров — 57,8 млрд (108,4%).

2021

В 2021 году план поступления от всех таможенных платежей был перевыполнен. В государственный бюджет поступило 380,7 млрд гривен от НДС с ввезенных товаров (102,7% плана), 79,6 млрд от акцизного налога с ввезенных товаров (139,9%), 36,9 млрд от ввозной пошлины (110,1%).

2022

Ситуация изменилась в первый год полномасштабной войны. В бюджете на 2022 год было заложено 429,1 млрд гривен поступлений от НДС с ввезенных товаров, 76 млрд от акцизного налога и 35,6 млрд от ввозной пошлины.

Однако по итогам года государство получило 253,1 млрд от НДС (59%), 41,7 млрд от акцизного налога (54,9%), 23,3 млрд от ввозной пошлины (65,4%).

2023

В 2023 году удалось перевыполнить план поступлений по ввозной пошлине — 39,6 млрд при плане в 35,2 млрд (112,5%). План по поступлениям от акцизного налога с ввезенных товаров был выполнен на 93,6% (74,8 млрд), НДС по ввезенных товарам — на 92,7% (366,2 млрд).

2024

В 2024 году в бюджет поступило 466,1 млрд гривен от НДС с ввезенных товаров (план на год 506,4 млрд), 105,2 млрд акцизного налога (план 104 млрд.), а также 47,6 млрд от ввозной пошлины (план 48,3 млрд.).

2025

В І-ІІІ кварталах 2025 года бюджет получил 390,3 млрд грн за счет НДС с ввезенных товаров (план на текущий год 593,8 млрд), 39,3 млрд грн от ввозной пошлины (план на текущий год 59,2 млрд), а также 121,1 млрд грн от акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров (план 160,5 млрд).

Планы на 2026 год

В 2026 году правительство рассчитывает получить 683,6 млрд гривен за счет НДС с ввезенных товаров, 62,3 млрд от ввозной пошлины, а также 167,2 млрд грн от акцизного налога с ввезенных подакцизных товаров. То есть, по плану поступления должны увеличиться во всех трех категориях по сравнению с текущим годом.

