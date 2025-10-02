Три года «таможенного безвиза»: бизнес совершил более 231 тыс. транзитных перевозок Сегодня 16:33 — Казна и Политика

1 октября 2022 года Украина сделала важный шаг на пути к европейской интеграции — присоединилась к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

В это время началось международное применение Новой компьютеризированной транзитной системы (NCTS), получившей в обществе название «таможенный безвиз». Об этом пишет Таможенная служба.

Что это дало

Благодаря этой системе транзитные барьеры со странами ЕС фактически упраздняются, ведь товары перемещаются по одной транзитной декларации — от таможни отправления до таможни назначения. За три года работы система доказала свою эффективность.

За время ее применения было оформлено более 231 тыс. деклараций по процедуре совместного транзита, при этом наблюдается стабильный рост:

в 2022 году — более 700 деклараций,

в 2023 году — более 41 тыс. деклараций,

в 2024 году — более 94 тыс. деклараций,

за 3 квартала 2025 года — более 95 тыс., что уже превысило общее количество деклараций за прошлый год.

В 2024 году Украина успешно перешла на применение NCTS Фазы 5 — последнюю версию системы, функционирующей в странах ЕС.

Чаще Украина выступала в роли таможни отправления:

более 173 тыс. перемещений были успешно завершены в странах-участницах Конвенции,

а более 58 тыс. — в Украине.

Не менее важным элементом NCTS является система управления гарантиями. С 1 октября 2022 года в электронной транзитной системе Гостаможслужбы зарегистрировано 224 общих гарантий на сумму 625,6 млн евро и почти 28 тыс. индивидуальных гарантий на сумму 1,4 млрд евро.

Украинские общие гарантии активно применяются и за пределами страны — они использованы более чем в 300 тыс. транзитных деклараций в странах ЕС, больше всего в Польше и Литве.

Выводы

«Таможенный безвиз», кроме шага к евроинтеграции, стал инструментом, который ежедневно помогает предпринимателям быстрее доставлять товары, экономить средства и укреплять доверие международных партнеров к себе и Украине.

