Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 млрд: Минфин назвал причины
По состоянию на 31 октября 2025 года государственный и гарантированный государством долг составил 8 276,2 млрд грн или $197,2 млрд. В октябре общий объем долга вырос на 252 млрд грн ($2,98 млрд), преимущественно из-за увеличения внешнего долга за счет льготного финансирования от международных партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Украина продолжает поддерживать ответственное управление государственным долгом, несмотря на полномасштабную войну. Благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства, Министерство финансов последовательно снижает стоимость обслуживания государственного долга и продлевает срок его погашения», — говорится в сообщении.
В частности, из этой суммы:
- государственный внешний долг — 6 090,87 млрд грн (73,6%), или $145,12 млрд;
- государственный внутренний долг — 1 899,14 млрд грн (22,9%), или $45,25 млрд;
- гарантированный государством долг — 286,2 млрд грн (3,4%), или $6,8 млрд.
В частности, Украина получила кредит ЕС на 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA, средства от Всемирного банка — $280 млн по проекту SURGE и $30 млн по проекту THRIVE, а также кредит на 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для внутренне перемещенных лиц.
В то же время гарантированный государством долг в октябре уменьшился на 5,6 млрд грн, а именно:
- гарантированный внешний долг уменьшился на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн;
- гарантированный внутренний долг снизился на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.
Структура долга и кредиторы
Большинство государственного долга формируют льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,2%. Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23,7%, на внешнем — 8%, займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,1%.
Средневзвешенная ставка долга снизилась до 4,74% с 4,86% в сентябре, а средний срок погашения вырос до 13 лет с 12,7 года.
По валютной структуре наибольшая доля долга приходится на:
- евро — 42,7%;
- доллары США — 22,4%;
- гривна — 22,2%;
- доля СПЗ и других валют (фунты стерлингов, канадские доллары, иены) — 9,4% и 3,3% соответственно.
С начала года Министерство финансов провело 137 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 473,1 млрд грн, а также один switch-аукцион на 15,5 млрд грн, что позволило уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет. Уровень рефинансирования рыночных ОВГЗ: в гривне — 112%, в долларах — 84%, в евро — 87%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на заключение Счетной палаты писал, что в третьем квартале 2025 года Украина в третьем квартале не получила два транша от ЕС и МВФ. Так, поступления от международных партнеров составили 1,4 трлн грн. Доля безвозвратной финансовой помощи в общем объеме внешних поступлений уменьшилась до 23,5%. Остальное составляли кредиты.
Из-за нарушения сроков или неполного выполнения обязательств по достижению целевых показателей реформ не поступили запланированные средства. В частности, Украина не получила от ЕС по программе Ukraine Facility сумму 5,7 млрд евро и 0,5 млрд долл. США по кредиту МВФ.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько сэкономил Украине «транспортный безвиз» — исследование
146 тысяч военных в тылу несправедливо получают льготы
Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 млрд: Минфин назвал причины
НДС для ФЛП приведет к потере общественного благосостояния на уровне 150−180 млрд грн — аналитики
Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины
Бизнес показал оценку деловой активности за ноябрь