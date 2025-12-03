Госдолг Украины за месяц вырос почти на $3 млрд: Минфин назвал причины Сегодня 09:04 — Казна и Политика

По состоянию на 31 октября 2025 года государственный и гарантированный государством долг составил 8 276,2 млрд грн или $197,2 млрд. В октябре общий объем долга вырос на 252 млрд грн ($2,98 млрд), преимущественно из-за увеличения внешнего долга за счет льготного финансирования от международных партнеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина продолжает поддерживать ответственное управление государственным долгом, несмотря на полномасштабную войну. Благодаря поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства, Министерство финансов последовательно снижает стоимость обслуживания государственного долга и продлевает срок его погашения», — говорится в сообщении.

В частности, из этой суммы:

государственный внешний долг — 6 090,87 млрд грн (73,6%), или $145,12 млрд;

государственный внутренний долг — 1 899,14 млрд грн (22,9%), или $45,25 млрд;

гарантированный государством долг — 286,2 млрд грн (3,4%), или $6,8 млрд.

В частности, Украина получила кредит ЕС на 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA, средства от Всемирного банка — $280 млн по проекту SURGE и $30 млн по проекту THRIVE, а также кредит на 100 млн евро от Банка развития Совета Европы для внутренне перемещенных лиц.

В то же время гарантированный государством долг в октябре уменьшился на 5,6 млрд грн, а именно:

гарантированный внешний долг уменьшился на 2,76 млрд грн до 208 млрд грн;

гарантированный внутренний долг снизился на 2,87 млрд грн до 78,2 млрд грн.

Структура долга и кредиторы

Большинство государственного долга формируют льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,2%. Выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке составляют 23,7%, на внешнем — 8%, займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,1%.

Инфографика: Министерства финансов

Средневзвешенная ставка долга снизилась до 4,74% с 4,86% в сентябре, а средний срок погашения вырос до 13 лет с 12,7 года.

По валютной структуре наибольшая доля долга приходится на:

евро — 42,7%;

доллары США — 22,4%;

гривна — 22,2%;

доля СПЗ и других валют (фунты стерлингов, канадские доллары, иены) — 9,4% и 3,3% соответственно.

С начала года Министерство финансов провело 137 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 473,1 млрд грн, а также один switch-аукцион на 15,5 млрд грн, что позволило уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет. Уровень рефинансирования рыночных ОВГЗ: в гривне — 112%, в долларах — 84%, в евро — 87%.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на заключение Счетной палаты писал , что в третьем квартале 2025 года Украина в третьем квартале не получила два транша от ЕС и МВФ. Так, поступления от международных партнеров составили 1,4 трлн грн. Доля безвозвратной финансовой помощи в общем объеме внешних поступлений уменьшилась до 23,5%. Остальное составляли кредиты.

Из-за нарушения сроков или неполного выполнения обязательств по достижению целевых показателей реформ не поступили запланированные средства. В частности, Украина не получила от ЕС по программе Ukraine Facility сумму 5,7 млрд евро и 0,5 млрд долл. США по кредиту МВФ.

