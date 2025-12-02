Ирландия выделяет 125 млн евро на поддержку Украины
Ирландия предоставит Украине 100 млн евро на противодействие российским комбинированным атакам, а также 25 млн евро на энергоснабжение.
Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, которого цитирует The Guardian.
По его словам, Ирландия предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому не только слова поддержки во время его визита в Дублин, но и практическую помощь.
«Будет предоставлено дополнительные 100 млн евро на нелетальную военную помощь, чтобы помочь Украине противостоять ночным атакам российских ракет и дронов. Ирландия также предоставит 25 млн евро на энергоснабжение Украины, чтобы помочь противостоять циничным и безжалостным атакам россии», — отметил Мартин.
Издание пишет, что сегодня, 2 декабря, премьер Ирландии и президент Украины подпишут соглашение под названием «Дорожная карта партнерства между Украиной и Ирландией до 2030 года».
Она включает политическое и сотрудничество безопасности, а также инициативы в сфере восстановления, образования и культуры.
Напомним, в ночь на вторник 2 декабря Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Ирландию с официальным визитом.
