ГНС взыскала 29,7 млн ​​грн налогового долга с коммунальных предприятий

За 3 месяца с момента старта работы системы автоматического списания налогового долга уже взыскано 29,7 млн грн с коммунальных предприятий.

Об этом рассказала и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

«Налоговый долг на сегодняшний день имеют более 2,7 тысячи коммунальных предприятий. Общая сумма — более 5 млрд грн, из нее более 4,1 млрд — именно задолженность перед государственным бюджетом. И львиная доля — самостоятельно ими задекларированный долг к уплате. К этому вопросу подходим взвешенно, исключительно в рамках законодательства», — подчеркнула Леся Карнаух.

По ее словам, работают совместные рабочие группы, проводится идентификация должников, анализируются причины возникновения долгов, применяются законные механизмы погашения задолженности.

Как выросли поступления

Она также отметила, что по сравнению с прошлым годом поступления в местные бюджеты выросли почти на 14%. В условиях войны для каждой общины стабильность доходов — одна из ключевых задач. И ГНС всегда готова оказывать максимальную помощь для качественного администрирования налогов.

Ранее в ГНС сообщили , что в ноябре 2025 года налогоплательщики сформировали 857 млн ​​фискальных чеков. Это на 76,8 млн больше, чем в ноябре 2024 года, или +10%.

Среднесуточное количество фискальных чеков за этот период также возросло на 2,6 млн штук — с 26 млн до 28,6 млн штук.

