В конце декабря начнется аудит оборонки

Во второй половине декабря начнется аудит оборонных предприятий.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что премьер-министр Юлия Свириденко заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.
Проверки в энергетике
Продолжается аудит НАЭК Энергоатом. Проверки проходят на 10 филиалах компании. Промежуточные результаты ожидают в конце декабря.
Аудиты в оборонной сфере
В 20 числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, 22 предприятия АО «Украинская оборонная промышленность», а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла» за период 2022—2025 годы.
Первые результаты ожидают в январе.
Свириденко поручила Госаудитслужбе еженедельно информировать о ходе проверок и передать правоохранительным органам полную информацию после их завершения.
Результаты мониторинга закупок
Заместитель главы Госаудитслужбы также доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, которые проводились государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ в 2024—2025 годах.
В ходе мониторинга был обнаружен ряд недостатков в организации и проведении закупок. Премьер-министр поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.
Зеленский заявлял, что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.
