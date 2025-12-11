В конце декабря начнется аудит оборонки Сегодня 15:38 — Казна и Политика

Во второй половине декабря начнется аудит оборонных предприятий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что премьер-министр Юлия Свириденко заслушала отчет заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины Юлии Соляник о подготовке к проведению аудитов предприятий энергетической и оборонной сферы.

Проверки в энергетике

Продолжается аудит НАЭК Энергоатом. Проверки проходят на 10 филиалах компании. Промежуточные результаты ожидают в конце декабря.

Аудиты в оборонной сфере

В 20 числах декабря начинаются аудиты в оборонной сфере, в частности, 22 предприятия АО «Украинская оборонная промышленность», а также проверки на государственных предприятиях Министерства обороны «Агентство оборонных закупок» и «Государственный оператор тыла» за период 2022—2025 годы.

Первые результаты ожидают в январе.

Свириденко поручила Госаудитслужбе еженедельно информировать о ходе проверок и передать правоохранительным органам полную информацию после их завершения.

Результаты мониторинга закупок

Заместитель главы Госаудитслужбы также доложила о результатах мониторинга оборонных закупок, которые проводились государственными предприятиями Министерства обороны АОЗ и ДОТ в 2024—2025 годах.

В ходе мониторинга был обнаружен ряд недостатков в организации и проведении закупок. Премьер-министр поручила соответствующим органам внести изменения для их устранения.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.

Зеленский заявлял , что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.

