0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В 2025 году госдолг Украины вырос на $47,3 миллиарда

Казна и Политика
16
Госдолг Украины вырос почти на треть
Госдолг Украины вырос почти на треть
По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9042,7 млрд грн (213,3 млрд долл. США). Это на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Читайте также
В 2025 году объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 2,061 трлн грн (47,3 млрд долл. США) в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Источники финансирования госбюджета

Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 в объеме 37,9 млрд долл. США, частично учитываемые как государственный долг, а также финансирование от Европейского Союза в объеме 12,1 млрд долл. США.
За год задолженность Украины по льготным кредитам ЕС увеличилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд долл. США).
Читайте также
«Платежи по погашению по кредитам Ukraine Facility имеют льготный период продолжительностью 11−12 лет и могут компенсироваться странами Евросоюза», — говорится в сообщении.
Обслуживание и погашение кредитов ERA будет осуществляться за счет источников, не связанных с государственным бюджетом, включая доходы от замороженных российских активов.
По состоянию на конец 2025 года около 75% государственного и гарантированного государством долга внешний, при этом более половины этого долга составляют обязательства перед Европейским Союзом (около 40% от всего государственного долга).
По материалам:
Finance.ua
Госдолг
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems