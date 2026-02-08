В 2025 году госдолг Украины вырос на $47,3 миллиарда Сегодня 08:15 — Казна и Политика

Госдолг Украины вырос почти на треть

По состоянию на 31 декабря 2025 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9042,7 млрд грн (213,3 млрд долл. США). Это на 29,5% (28,4% в долларовом эквиваленте) больше, чем на конец 2024 года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

В 2025 году объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 2,061 трлн грн (47,3 млрд долл. США) в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

Источники финансирования госбюджета

Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2025 году стали кредиты ERA от стран G7 в объеме 37,9 млрд долл. США, частично учитываемые как государственный долг, а также финансирование от Европейского Союза в объеме 12,1 млрд долл. США.

За год задолженность Украины по льготным кредитам ЕС увеличилась на 1,654 трлн грн (38,6 млрд долл. США).

«Платежи по погашению по кредитам Ukraine Facility имеют льготный период продолжительностью 11−12 лет и могут компенсироваться странами Евросоюза», — говорится в сообщении.

Обслуживание и погашение кредитов ERA будет осуществляться за счет источников, не связанных с государственным бюджетом, включая доходы от замороженных российских активов.

По состоянию на конец 2025 года около 75% государственного и гарантированного государством долга внешний, при этом более половины этого долга составляют обязательства перед Европейским Союзом (около 40% от всего государственного долга).

