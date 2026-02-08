0 800 307 555
ру
В прошлом году выросли объемы кассовых оборотов банков

Казна и Политика
2
НБУ фиксирует рост кассовых оборотов банков в 2025 году
Объем поступлений наличных денег в кассы банков в прошлом году увеличился на 6,7% по сравнению с 2024 годом и составил 3 009,1 млрд грн. Выдачи наличных из касс банков за 2025 год увеличились несколько больше (на 8,8%) и составили 3 115,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на рост наличных операций

«Рост объемов наличных денег обусловлен возобновлением экономической активности (после падения в 2022 году), часть которой обслуживается наличным оборотом», — говорится в сообщении.
Этому способствовали, в частности, повышение зарплат и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление темпов инфляции.
В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков, в частности в III и IV кварталах 2025 года, также повлияли риски, связанные с усилением интенсивности воздушных атак, разрушением энергетической и другой инфраструктуры, длительными отключениями электроэнергии и т. д.
Это побуждает граждан делать определенный запас наличных денег, отмечает НБУ.
Традиционно наибольшими объемами наличные деньги из касс банки выдавали (% от общего объема расходов):
  • по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,3% от общего объема расходов);
  • на приобретение иностранной валюты у клиентов (5,1% от общего объема расходов);
  • для подкрепления операторов почтовой связи (3,2% общего объема расходов).
Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков были торговая выручка (31,6% от общего объема поступлений), операции клиентов с использованием платежных карт (25%), поступления от продажи иностранной валюты (15,3%) и выручка от всех видов услуг (13%).
По материалам:
Finance.ua
НБУ
