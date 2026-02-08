Президент ввел санкции против производителей российских ракет и дронов Сегодня 14:23 — Казна и Политика

Президент Украины подписал ряд указов о введении санкции в отношении компаний и людей, причастных к производству россией дронов и ракет.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент подчеркнул, что в ночь на субботу рф применила более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.

По его словам, изготовление этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россия продолжает получать в обход действующих санкций.

Именно против поставщиков таких компонентов и производителей дронов и ракет направлены новые ограничения.

Зеленский добавил, что другим указом применены санкции против российского финансового сектора. В частности, речь идет о компаниях, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.

«Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже на финальной стадии. Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора», — говорится в сообщении.

