Президент ввел санкции против производителей российских ракет и дронов
Президент Украины подписал ряд указов о введении санкции в отношении компаний и людей, причастных к производству россией дронов и ракет.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Президент подчеркнул, что в ночь на субботу рф применила более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.
По его словам, изготовление этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россия продолжает получать в обход действующих санкций.
Именно против поставщиков таких компонентов и производителей дронов и ракет направлены новые ограничения.
Зеленский добавил, что другим указом применены санкции против российского финансового сектора. В частности, речь идет о компаниях, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.
«Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже на финальной стадии. Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора», — говорится в сообщении.
