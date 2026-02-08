0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Президент ввел санкции против производителей российских ракет и дронов

Казна и Политика
10
Санкции против рф
Санкции против рф
Президент Украины подписал ряд указов о введении санкции в отношении компаний и людей, причастных к производству россией дронов и ракет.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Президент подчеркнул, что в ночь на субботу рф применила более 400 дронов и почти 40 ракет различных типов.
По его словам, изготовление этого оружия было бы невозможным без иностранных критических компонентов, которые россия продолжает получать в обход действующих санкций.
Именно против поставщиков таких компонентов и производителей дронов и ракет направлены новые ограничения.
Зеленский добавил, что другим указом применены санкции против российского финансового сектора. В частности, речь идет о компаниях, через которые оплачиваются поставки компонентов для производства российских ракет и дронов.
«Также санкции введены против структур, обеспечивающих российский крипторинок и майнинг. Часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского Союза, который уже на финальной стадии. Продолжаем синхронизацию с партнерами и наращиваем давление на агрессора», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems