Бизнес ослабил оценки деловой активности в январе Сегодня 09:22 — Казна и Политика

Из-за атак рф и нехватки электричества бизнес ослабил оценки деловой активности

Бизнес в начале года сезонно ослабил оценки деловой активности, но уровень ожиданий выше, чем год назад.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Как изменились ожидания бизнеса

В январе 2026 года ИОДА составил 41.3 по сравнению с 49.2 в декабре 2025 года, но был несколько выше уровня января 2025 (41.0).

Респонденты всех секторов, кроме промышленности, имели более ожидаемые результаты своей текущей деятельности, чем год назад.

Динамику оценок, кроме сезонности, сдерживали:

усиление атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру;

нехватка энергоресурсов;

рост производственных затрат на альтернативные источники питания;

проблемы с логистикой;

дефицит квалифицированных специалистов;

усиление курсовых ожиданий.

В то же время, положительными факторами оставались поступления международной финансовой помощи и замедление инфляции.

Какие отрасли оказались наименее и наиболее пессимистичные

Предприятия сферы услуг менее пессимистично оценили свои экономические перспективы, а самыми сдержанными были строители.

Предприятия торговли значительно ослабили свои оценки после десяти месяцев положительных ожиданий.

Также более сдержанно, чем в предыдущем месяце, оценили результаты своей текущей деятельности промышленники.

На фоне ожидаемого ускорения темпов роста закупочных цен, респонденты всех секторов ожидали дальнейшего подорожания цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

«Ситуация на рынке труда неустойчива. В отличие от предыдущего месяца, руководители предприятий всех секторов были настроены на уменьшение общей численности работников, наиболее существенно — в промышленности», — говорится в сообщении Нацбанка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.