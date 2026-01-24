Из-за атаки рф украинцы активнее запасают наличные деньги — НБУ Сегодня 08:17 — Казна и Политика

Наличных денег в обращении стало больше

За 2025 год сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, увеличилась на 12,6% (или на 103,9 млрд гривен) и по состоянию на 01 января 2026 года составила 926,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Что способствовало увеличению наличных денег в обращении

По данным регулятора, в прошлом году темпы роста наличных денег ускорились (в 2024 году рост составил 7,6%). Это, в частности, обусловлено дальнейшим восстановлением экономической активности, часть которой обслуживается наличным оборотом.

Этому способствовали повышение заработной платы и социальных выплат населению, устойчивый потребительский спрос на товары и услуги, замедление инфляции.

В то же время на увеличение объемов наличных денег в обращении также повлияли риски, связанные с ростом интенсивности атак, в том числе на энергетическую и другую инфраструктуру. Это побуждает граждан делать определенный запас наличной гривны.



По состоянию на 1 января 2026 г. в наличном обращении находилось:

2,6 млрд банкнот на сумму 916,9 млрд гривен;

15,2 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 9,3 млрд. гривен.

На одного жителя Украины приходилось в среднем 64 банкноты и 193 монеты. Годом ранее эти показатели составляли 63 банкноты и 186 монет.

Каких банкнот в обращении больше всего

Среди банкнот больше всего в обращении — номиналом 500 гривен, меньше — номиналом 50 гривен (26% и 4,6% от общего количества банкнот в обращении соответственно).

В то же время, за 2025 год впервые за последние годы в обращении увеличилось количество банкнот номиналами 100 и 50 гривен (на 4,5% и 6,3% соответственно по сравнению с началом года).

В Нацбанке отмечают, что это может быть следствием изменения тарифной политики НБУ, направленной на повышение уровня разменности наличных.

Наибольшее сокращение пришлось на банкноты 200 гривен — их количество уменьшилось на 17,6%. Причина — активное замещение банкнотами номиналом 1 000 гривен и изъятие старых образцов.

Также существенно уменьшилось количество банкнот номиналами 10 и 5 гривен (на 10% и 8% соответственно), поскольку они постепенно изымаются из обращения и заменяются соответствующими монетами.

Что происходит с монетами

Сегодня в наличном обращении находятся разменные и оборотные монеты. Оборотные монеты имеют четыре номинала: 1, 2, 5 и 10 гривен.

Из них больше всего в обращении монет номиналом 1 гривна, меньше — номиналом 10 гривен (4,6% и 2,3% от общего количества оборотных монет в обращении соответственно).

Быстрее всего в 2025 году росло количество монет:

5 гривен — на 21%;

10 гривен — на 29%.

Это связано с политикой НБУ по замене мелких банкнот на монеты, которые служат гораздо дольше.

В то же время, с 1 октября 2025 года началось постепенное изъятие 10 копеек. За год из оборота уже вывели 3,1 млн. монет этого номинала, хотя их доля все еще составляет 27,2% от общего количества разменных монет.

Спрос на 50 копеек остается стабильным, особенно в сфере торговли и услуг. Их доля в обращении — 9,1%.

Количество монет 25 копеек в год сократилось на 0,1%, что связано с изъятием этих неплатежных монет из обращения.

