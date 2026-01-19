Копейка должна уйти в прошлое: Пышный рассказал о введении шагов
Копейка должна уйти в прошлое. Украина имеет свое собственное исконное название — шаг, означающий мелкую монету. Вернуть ее как раз настало время.
Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный во время интервью для программы «Есть разговор» информагентства Укринформ.
«Это разговор не о мелкой монете. Это разговор о нашей идентичности, о государственности, суверенитете и окончательном разрыве с москвой», — сказала Глава НБУ.
Он отметил, что украинская гривна в этом году отмечает 30-летие. Но даже три десятилетия спустя в нашем денежном обращении до сих пор остался символ колониального прошлого. Пора поставить точку в этом вопросе.
«Мы рассматриваем замену копейки на этапе завершения денежной реформы, начатой в 1996 году. Шаг — это не прихоть Национального банка, не наша выдумка. Это исконное украинское название, глубоко исторически укоренившееся в украинской культуре, что подтверждено соответствующими исследованиями Национальной академии наук Украины», — добавил Глава НБУ.
Где брать деньги
Важно, что возвращение шагов не требует никаких дополнительных расходов из государственного бюджета.
«Хочу еще раз сделать официальное заявление, за которое я как Председатель Национального банка несу полную ответственность: никаких дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины эта инициатива за собой не несет», — сказал Андрей Пышный.
Ранее мы писали, что в Нацбанке подчеркнули, что изменение названия разменной монеты «копейка» на исконно украинское название «шаг» не потребует никаких дополнительных расходов со стороны государства.
Также не предусматривается отдельные производственные или организационно-технические затраты со стороны Национального банка. Все работы будут проводиться в пределах уже предусмотренных операционных расходов на изготовление банкнот и монет, а также утилизацию непригодной наличности, изъятой из обращения.
После введения в обращение разменных монет, номинированных в шагах, сиюминутное изъятие копеек не планируется. Монеты «50 шагов» и «50 копеек» будут в обращении параллельно. Соответственно, изъятие и утилизация копеек в связи с изменением названия разменной монеты не предусмотрены.
