В Нацбанке объяснили, потребует ли дополнительных расходов замена названия монет «копейка» на «шаг» Сегодня 16:35 — Казна и Политика

В Нацбанке объяснили, потребует ли дополнительных расходов замена названия монет «копейка» на «шаг»

В интернете и отдельных медиа распространяется информация о том, что реализация инициативы по изменению названия разменной монеты «копейка» на «шаг» якобы потребует значительных дополнительных затрат. Как доказательство приводится утверждение о закупке Национальным банком оборудования для уничтожения копеек, которые якобы должны быть изъяты из обращения после изменения названия монет.

В Национальном банке заявили , что такая информация не соответствует действительности.

Требует ли замена названия монеты дополнительных расходов

В Нацбанке отметили, что изменение названия разменной монеты «копейка» на исконно украинское название «шаг» не потребует никаких дополнительных расходов со стороны государства.

Также не предусматривается отдельные производственные или организационно-технические затраты со стороны Национального банка. Все работы будут осуществляться в пределах уже предусмотренных операционных расходов на изготовление банкнот и монет, а также утилизацию непригодной наличности, изъятой из обращения.

После введения в обращение разменных монет, номинированных в шагах, моментальное изъятие копеек не планируется. Монеты «50 шагов» и «50 копеек» будут обращаться параллельно. Соответственно, изъятие и утилизация копеек в связи с изменением названия разменной монеты не предусмотрены.

Зачем НБУ закупает оборудование для уничтожения монет

В Национальном банке подтвердили, что действительно закупают специализированное оборудование для уничтожения монет. Процесс закупки начался еще в 2024 году.

В то же время в НБУ отмечают, что эта закупка никоим образом не связана с инициативой внедрения монет в шагах и является частью обычной операционной деятельности регулятора.

С 2019 года Национальный банк изымает из обращения разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, которые перестали быть платежными средствами. За этот период накопились значительные объемы непригодных к обороту монет — около 800 тонн. Монеты продолжают поступать, поскольку срок их изъятия продлен до завершения военного положения и еще на 90 дней после этого.

Читайте также Верховная Рада поддержала переименование копейки в «шаг»

Кроме того, с октября 2025 года началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. За 2025 год из оборота было изъято 3,1 млн таких монет. По оценкам НБУ, из наличного обращения может возвратиться 5−6% монет этого номинала, что составляет около 420 тонн.

Общий объем монет, требующих утилизации, превышает 1 200 тонн.

По данным НБУ, в настоящее время в наличном обороте находится около 11,7 млрд монет, подлежащих изъятию. Их общий вес составляет более 28,5 тыс. тонн.

Читайте также Глава НБУ назвал дедлайн для запуска шагов

Изъятые монеты утилизируются путем уничтожения изображений и превращения в металлолом, реализуемый через специальные аукционы. Только в 2025 году доход НБУ от продажи такого лома составил около 29,3 млн грн.

Уничтожение монет осуществляется на устаревшем оборудовании Банкнотно-монетного двора с производительностью от 100 до 185 кг в час. При таких мощностях срок утилизации накопленных монет превышает девять лет. Кроме того, имеющееся оборудование предназначено, прежде всего, для уничтожения технических отходов производства денежных знаков, а не больших объемов монет. Именно поэтому в 2024 году НБУ инициировал закупку современного оборудования с более высоким уровнем автоматизации и производительности.

Новое оборудование позволит сократить срок уничтожения накопившихся монет примерно до четырех лет.

Экономический эффект от модернизации

По расчетам Национального банка, в течение следующих двух-трех лет доход от реализации лома уничтоженных монет может достичь 153 млн грн.

Этот показатель существенно превышает стоимость приобретения нового оборудования, которая составляет 252 300 евро или около 12,6 млн. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.