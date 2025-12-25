Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом Украины на 2026−2028 годы Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Кабмин одобрил стратегию управления госдолгом Украины на 2026−2028 годы

Кабинет Министров Украины одобрил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Причины роста госдолга

Полномасштабная война привела к существенному увеличению расходов государственного бюджета на оборону, что повлекло за собой резкий рост бюджетного дефицита. Как следствие, объем госдолга значительно возрос.

В таких условиях основной целью управления государственным долгом стала минимизация долгосрочных рисков такого роста.

Ключевые цели долговой политики

Стратегия определяет три главные цели долговой политики на 2026−2028 годы:

Увеличение доли грантов и другого недолгового финансирования для обеспечения финансирования государственного бюджета. Уменьшение долговых рисков путем уменьшения стоимости долга, продления сроков погашения долговых обязательств и оптимизации их структуры. Поддержка отношений с инвесторами и стимулирование развития внутреннего рынка государственных облигаций как инструмента восстановления экономики.

Управление основными долговыми рисками

Согласно стратегии, Украина продолжает работать над уменьшением ключевых долговых рисков.

Риск рефинансирования снижается благодаря продлению сроков обращения ОВГЗ, привлечению льготных ресурсов и проведению операций по управлению долгом. Валютный риск остается значительным из-за высокой доли долга в иностранной валюте, поэтому стратегическим приоритетом является постепенное увеличение доли гривневых заимствований в долгосрочной перспективе.

Процентный риск пока низкий благодаря значительной доле долгосрочного льготного долга с фиксированной ставкой. Риски по условным обязательствам находятся под контролем: сокращается объем кредитов под государственные гарантии, а реструктуризация государственных деривативов только что была успешно завершена.

Значение стратегии для Украины и обязательства перед ЕС

Принятие стратегии является важным шагом для финансовой устойчивости Украины, поскольку обеспечивает предсказуемость долговой политики, усиливает доверие международных партнеров и инвесторов и формирует четкие ориентиры управления государственным долгом в военных условиях.

Принятие стратегии также является обязательством Украины перед ЕС в рамках Ukraine Facility: пункт 2.6 Плана Украины определяет необходимость реформирования системы управления государственными финансами, включая обновление долговой стратегии.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на 31 октября 2025 года государственный и гарантированный государством долг составлял 8 276,2 млрд грн, или $197,2 млрд. В октябре общий объем долга вырос на 252 млрд грн ($2,98 млрд), преимущественно из-за увеличения внешнего долга за счет международных.

