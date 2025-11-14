0 800 307 555
Зеленський анонсував кадрові рішення після аудиту державних компаній

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко повідомив, що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Перевірки мають бути оперативними

«Премʼєр-міністерка доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування», — повідомив Зеленський.
З урахуванням отриманих даних ухвалять відповідні кадрові рішення.

Інформування партнерів і подальші кроки

Президент доручив оперативно інформувати міжнародних партнерів України про результати перевірок та про ухвалені рішення. Він зазначив, що у державних компаніях має бути гарантована прозорість і відсутність будь-яких схем.
Під час зустрічі також обговорили кадрові зміни в уряді. Прем’єр-міністерка повідомила, що внесе пропозиції щодо кандидатур на посади міністра енергетики та міністра юстиції.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення комплексного аналізу роботи підприємств державного сектору економіки та посилення контролю за їхньою діяльністю. Відповідне розпорядження ухвалили 13 листопада 2025 року.
Уряд визначив завдання для наглядових рад НАК Нафтогаз України, Укрзалізниці, АТ Українська оборонна промисловість, ПАТ Укргідроенерго та державних банків.
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони Германа Галущенка та Світлану Гринчук. Документ набирає чинності з дня його опублікування.
За матеріалами:
Finance.ua
Зеленський
