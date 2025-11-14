В уряді пояснили, як планують посилити контроль над держпідприємствами Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

В уряді пояснили, як планують посилити контроль над держпідприємствами

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про проведення комплексного аналізу роботи підприємств державного сектору економіки та посилення контролю за їхньою діяльністю. Відповідне розпорядження ухвалили 13 листопада 2025 року.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев повідомив, що рішення має на меті підвищити прозорість та якість управління державними компаніями.

За його словами, необхідно перевірити, як функціонують механізми управління у ключових підприємствах державного сектору. Для цього проводять аудит та доручають наглядовим радам оцінити роботу систем внутрішнього контролю, комплаєнсу, управління ризиками, дотримання антикорупційної політики, а також закупівельні процеси і фінансову дисципліну.

Завдання для наглядових рад держкомпаній

Уряд визначив завдання для наглядових рад НАК Нафтогаз України, Укрзалізниці, АТ Українська оборонна промисловість, ПАТ Укргідроенерго та державних банків. У межах їхньої компетенції вони мають:

провести аналіз ефективності контролю за діяльністю виконавчих органів підприємств;

перевірити дотримання антикорупційної політики, фінансової дисципліни та правил закупівель;

оцінити роботу систем внутрішнього контролю, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

запропонувати заходи для підвищення ефективності корпоративного управління та відповідальності керівних осіб.

Уряд доручив Державній аудиторській службі включати великі державні підприємства до плану заходів фінансового контролю у пріоритетному порядку. Це допоможе посилити державний нагляд за підприємствами, у яких держава бере участь в управлінні.

Нагадаємо, напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці. За її словами, Кабінет Міністрів готує комплексне рішення щодо перевірки всіх державних підприємств, особливо енергетичних.

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — двох учасників корупційної схеми у сфері енергетики, яку викрило НАБУ. Санкції будуть чинними протягом трьох років.

Деталі санкцій оприлюднив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, санкції мають оперативний і превентивний характер, тобто є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Усі рішення ухвалювалися оперативно.

