В ОП пояснили, як діятимуть санкції проти Міндіча і Цукермана

Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Деталі санкцій оприлюднив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Як діятимуть санкції

За словами Власюка, санкції мають оперативний і превентивний характер, тобто є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Усі рішення ухвалювалися оперативно.

Було застосовано всі основні види блокуючих санкцій, що діють миттєво, зокрема у банківській сфері. Це унеможливлює переміщення активів підсанкційних осіб.

Водночас обмеження на в’їзд до України не запроваджувалися.

Власюк зазначив, що санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу для України або сприяє агресії проти неї.

Наявність іноземного громадянства, за його словами, полегшує процес блокування активів підсанкційних осіб у закордонних юрисдикціях.

Строк дії санкцій

Нині в Україні діють санкції приблизно щодо 20 тисяч суб’єктів. Термін обмежень може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках бути безстроковим. Також можливе продовження строку дії санкцій, що вже неодноразово відбувалося.

Щодо Міндіча та Цукермана санкції встановлені строком на три роки, однак цей термін може бути продовжений залежно від подальших обставин.

Корупційний скандал з Міндічем

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Міністерство економіки разом із партнерами країн G7 протягом тижня подасть на розгляд уряду пропозиції щодо нового складу Наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом». Уже розпочали роботу зі списками можливих кандидатів та обрали радника для цього процесу.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила , що енергетичний корупційний скандал в Україні є «надзвичайно прикрою ситуацією», і наголосила на важливості того, щоб українська влада поставилася до нього максимально серйозно.

