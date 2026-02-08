0 800 307 555
Нотаріальні послуги, які користуються найбільшим попитом в Україні

Спадщина, земля, нерухомість - найбільш популярні нотаріальні послуги в Україні
Минулого року українські нотаріуси використали понад 7 млн нотаріальних бланків. Це майже стільки ж, як і роком раніше, але приблизно на чверть менше, ніж у 2021 році. На тлі загального зниження окремі категорії демонструють різну динаміку: попит на операції з відчуження землі зростає, тоді як заповіти та переклади — скорочуються.
Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Єдиного реєстру нотаріальних бланків.

Кількість нотаріальних бланків

За даними дослідження, у 2025 році нотаріуси в Україні використали 7 169 197 бланків.
Аналітики зауважують, йдеться саме про обіг нотаріальних бланків, а не про кількість угод. Для однієї нотаріальної дії може використовуватися кілька бланків, тому статистика відображає обсяг документообігу.
Кількість нотаріальних бланків
Кількість нотаріальних бланків, Інфографіка: "Опендатабот"

Які нотаріальні послуги користувалися найбільшим попитом

Оформлення спадщини. Ця послуга лідирує з 1 011 321 використаних бланків, що на 5% менше, ніж у 2024 році.
Земля та нерухомість. Попит на операції з відчуження землі зріс — 888 719 бланків (на 13% більше у порівнянні з 2021 роком).
Водночас відчуження нерухомого майна (квартир і будинків) трохи скоротилося — 848 653 бланки, що на чверть менше, ніж у 2021 році.
Заповіти та шлюбні договори. Оформлення заповітів скоротилося на 10% за рік та на 26% порівняно з 2021 роком — до 119 133 бланків.
Шлюбні договори залишаються нішевою практикою — 7 211 бланків. Порівняно з довоєнним періодом кількість скоротилася майже вдвічі.
Серед інших категорій:
  • свідоцтва на право власності — 24 550 бланків, більше, ніж до початку повномасштабної війни, але менше, ніж торік;
  • відчуження авто — 11 656 бланків, що більше порівняно з 2021 роком, втім за останній рік показник знизився;
  • нотаріальні переклади — 7 572 бланки. Це один із найнижчих показників серед популярних категорій, який продовжує скорочуватись.
Види нотаріальних бланків
Види нотаріальних бланків, Інфографіка: "Опендатабот"
«Окремо реєстр фіксує проблемні бланки. У 2025 році нараховується 167 542 зіпсованих бланки: за останній рік показник трохи зріс (+2%). Викрадених бланків — 10 за рік. Це мінімальний рівень у порівнянні з попередніми роками», — йдеться у дослідженні.
За матеріалами:
Finance.ua
